În vreme ce elveţienii şi-au păstrat în 2010 titlul de campioni ai călătoriilor efectuate cu trenul, cu o medie anuală de 2.248 de kilometri pe locuitor, românii fug de plimbările cu trenul ca dracul de tămâie, România clasându-se pe penultimul loc al unui clasament dat publicităţii la Bruxelles. Japonezii ocupă locul al doilea, cu 1.910 kilometri pe an, conform cifrelor calculate de Uniunea Internaţională a Transportului Public (UTIP). Ei sunt urmaţi de cetăţenii statelor Danemarca (1.322 kilometri), Franţa (1.320 kilometri) şi Austria (1.227 kilometri). În medie, fiecare elveţian ia trenul de 50 de ori pe an, cu alte cuvinte, odată pe săptămână. Dar locuitorii arhipeleagului nipon îi depăşesc, cu 69 de deplasări efectuate anual pe calea ferată. Urmează luxemburghezii şi danezii cu câte 36, respectiv 35 de călătorii efectuate în 2010. Francezii ocupă poziţia a 9-a, cu 17 deplasări. Pe ultimul loc se află Lituania, cu o singură călătorie pe an, în urma României, 3 călătorii, Estoniei şi Suediei (4 călătorii).