Românii Ilinca și Alex Florea, calificați în marea finală la Eurovision 2017

Ilinca și Alex Florea, reprezentanții României la cea de-a 65-a ediție a concursului Eurovision, s-au clasat în marea finală a concursului muzical, melodia „Yodel It” numărându-se printre cele 10 melodii selectate joi, pentru a participa la finala de sâmbătă, 13 mai.

18 melodii au concurat joi, în cea de-a doua semifinala Eurovision, pentru a ajunge în marea finală a concursului muzical european, ce va avea loc sâmbătă, 13 mai: Serbia, Austria, Macedonia, Malta, România, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croația, Norvegia, Elveția, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia, Israel. Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Ucraina, Franţa şi Germania au decis, alături de juriile de specialitate, melodiile care au ajuns în Marea Finală. Ordinea melodiilor a fost aleatorie, dintre cele 18 melodii fiind alese 10: Bulgaria, Belarus, Croația, Ungaria, Danemarca, Israel, România, Norvegia, Olanda, Austria.

Alături de cele 10 țări selectate joi, în Marea Finală a concursului, ce va avea loc pe 13 mai, vor mai merge suedezul Robin Bengtsson – I Can’t Go On; reprezentantul Australiei Isaiah – Don’t Come Easy; Belgia: Blanche – City Lights; Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons; Portugalia: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois; Grecia: Demy – This Is Love; Moldova: Sunstroke Project – Hey Mamma; Cipru: Hovig – Gravity; Armenia: Artsvik – Fly With Me; Polonia - Kasia Moś - Flashlight.

La începutul anului 2017, Ilinca Băcilă a început colaborarea cu Alex Florea și a prezentat single-ul "Yodel It!", compus de Mihai Alexandru si Alexa Niculae, care a cucerit publicul și juriul la Selecția Națională Eurovision Romania 2017.

TUȘĂ POLITICĂ, DATĂ DE ABSENȚA RUSIEI

Concursul din acest an are și o componentă politică în acest an din cauza absenței Rusiei, a cărei reprezentantă a fost împiedicată să intre în Ucraina pentru că aceasta cântase în Crimeea după ce teritoriul respectiv fusese anexat la Rusia. Ucraina a câștigat dreptul de a găzdui concursul după ce a câștigat ediția din 2016 cu un cântec despre deportarea masivă din timpul perioadei staliniste a etnicilor tătari din Crimeea din timpul celui de-al doilea Război Mondial.

PREMIERĂ PENTRU EUROVISION

Un moment special în cadrul semifinalei a fost o cerere în căsătorie a reprezentantei Macedoniei de către iubitul acesteia, ce a avut loc în Camera verde, probabil o premieră pentru Eurovision.

De asemenea, organizatorii au pregătit și un moment artistic spectaculos - dansul de inspirație urbană al trupei Apache Dance.

FĂRĂ ÎNTRERUPERE, TIMP DE 60 DE ANI

Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.