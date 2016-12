Românii, interesaţi de credite mici

Provident Financial România IFN a acordat în primul semestru credite de consum de peste 42 milioane de euro, în urcare cu 40% faţă de nivelul consemnat în perioada similară a anului 2009, pe fondul majorării numărului de clienţi, a anunţat compania. „Veniturile companiei s-au apropiat de 30 milioane de euro în primele şase luni ale acestui an, de la 17,5 milioane de euro în primul semestru din 2009. Provident Financial România avea, la sfârşitul lunii iunie, peste 187.000 de clienţi, în creştere de la 120.000 de clienţi în iunie 2009”, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit. Provident Financial România acordă împrumuturi de valoare redusă, pe termen scurt, la domiciliul solicitanţilor. Creditele sunt acordate fără giranţi, în 48 de ore, de către reprezentanţii companiei, care încasează săptămânal ratele, tot la domiciliul clienţilor. Compania este parte a grupului International Personal Finance, prezent în cinci ţări din Europa Centrală şi de Est, precum şi în Mexic.