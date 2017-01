Românii îşi cumpără mai puţine electrocasnice

Vânzările de bunuri de folosinţă îndelungată s-au redus cu 42,3% în primele nouă luni ale anului 2009, la un miliard de euro, faţă de perioada ianuarie-septembrie 2008. „Piaţa locală a produselor electrice a fost de 336 milioane de euro în al treilea trimestru al acestui an. Chiar dacă rezultatele au fost mai bune decât în trimestrul anterior, piaţa a scăzut cu 45,8%. Primele trei trimestre ale anului 2009 au totalizat un miliard de euro, ceea ce înseamnă cu 42,3% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2008\", reprezentanţii companiei de analiză şi cercetare GfK. În primul trimestru, piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată s-a ridicat la 356 milioane euro, iar în perioada aprilie-iunie vânzările au fost de 308 milioane euro. Potrivit analizei, consumatorii au cumpărat, în primele trei trimestre, cu 23,2% mai puţine electrocasnice mici faţă de perioada anterioară de referinţă, sectorul de telecomunicaţii s-a redus cu 28,6% şi cel al electrocasnicelor mari cu 37,6%. „Vânzările de electrocasnice mari au avut din nou un trimestru bun, comparativ cu începutul anului 2009, dar faţă de 2008, vânzările au scăzut. Electronicele de larg consum au scăzut cu 43,3%, în timp ce sectorul foto a înregistrat o descreştere de 46,9% în 2009. Sectoarele IT şi de echipamente de birou au avut cea mai slabă performanţă, scăzând cu 50,8%, respectiv cu 53,2%\", se precizează în analiză. Piaţa electrocasnicelor mici a fost mai rezistentă în faţa crizei faţă de celelalte sectoare, rata de scădere diminuându-se uşor, la 25% în trimestrul trei, de la 27,6% în aprilie-mai. Vânzările de electrocasnice mici în al treilea trimestru au fost de 18 milioane de euro, cea mai mare valoare din acest an.