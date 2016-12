Românii, mai interesaţi de smarthone-uri decât de electrocasnice

Vânzările de bunuri de folosinţă îndelungată s-au redus în trimestrul al treilea cu 1,3% la 337 milioane de euro, electrocasnicele mari şi mici înregistrând printre cele mai mari scăderi, de 9,9% şi respectiv 7%, în timp ce piaţa de telefoane mobile şi smartphone-uri a avansat cu 12,3%, potrivit GfK. Rezultatele pieţelor monitorizate de GfK prin indicele TEMAX România au fost mixte, astfel că în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, vânzările au fost mai bune pentru sectoarele telecom, imprimante şi multifuncţionale şi electronice, în timp ce piaţa de IT a fost relativ stabilă, iar sectorul foto a înregistrat o scădere rapidă faţă de ratele de creştere din prima parte a anului. În trimestrul al treilea, vânzările de telefoane mobile şi smartphone-uri au totalizat 53 milioane de euro, respectiv peste 15% din totalul pieţei de bunuri de folosinţă îndelungată. \"Datorită portofoliului variat de produse, segmentul de telefoane smartphone a reuşit să determine o creştere a valorii pieţei de telecom. Deşi piaţa este dominată de telefoanele ce încorporează sistemul de operare Android, s-a constat o creştere şi pentru cele cu Windows Phone. Telefoanele de tipul mobilephones rămân dominante în ceea ce priveşte volumul pe piaţa totală de telecom şi în trimestrul al treilea al anului 2012\", se menţionează într-un comunicat al GfK.

Piaţa de imprimante şi multifuncţionale rămâne stabilă în jurul valorii de 7 milioane de euro şi în cel de-al treilea trimestru al anului 2012, înregistrând o creştere de 5,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. Sectorul electronicelor a înregistrat un trimestru bun din punct de vedere al vânzărilor, care au crescut cu 3,5%, la 60 milioane de euro, din care 50 milioane de euro au venit doar din vânzările de televizoare plate. \"Performanţa stabilă a întregului sector poate fi atribuită evoluţiilor pozitive de pe piaţa televizoarelor plate. Acest lucru arată că pentru restul electronicelor, vânzările sunt încă slabe şi în scădere. Dacă piaţa de electronice va continua pe acelaşi trend şi în T4 2012, atunci televizoarele vor fi încă o dată cele care vor salva situaţia; poate cu o revenire timidă a segmentului de audio\", se spune în comunicat.

Piaţa de IT a rămas pe un trend descrescător faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, înregistrând o valoare de 96 milioane de euro, cu 1,1% sub cea din trimestrul trei din 2011. Evoluţia bună a vânzărilor din categoria foto care a început încă din prima parte a anului, poziţionând acest sector pe un drum ascendent, s-a terminat brusc în al treilea trimestru. Astfel, vânzările de camere foto digitale şi rame foto digitale au scăzut cu 2%, menţinând valoarea totală a pieţei la 12 milioane de euro, la fel ca în trimestrul al doilea din acest an.

Categoria electrocasnicelor mici a avut în 2012 un al treilea trimestru dificil, cu vânzări totale în scădere cu 7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la un total de 25 milioane de euro. Vânzările au fost afectate negativ de performanţa multor grupe de produse, dar mai ales de cele cu scădere de două cifre cum ar fi aparatele pentru prepararea alimentelor, storcătoarele de fructe şi legume şi uscătoarele de păr. În cazul aparatelor pentru prepararea alimentelor, toate segmentele au contribuit la declinul sectorului.

Sectorul electrocasnicelor mari a scăzut cel mai mult, cu 9,9% în valoare, înregistrând 84 milioane de euro. Chiar dacă septembrie 2012 a scăzut doar uşor faţă de anul trecut, vânzările slabe din iulie 2012 şi august 2012 de pe majoritatea pieţelor de electrocasnice mari au influenţat foarte mult performanţa acestui trimestru. Similar cu celelalte evoluţii trimestriale, şi în trimestrul trei pieţele de aragazuri, frigidere şi maşini de spălat rufe trec prin vremuri dificile, înregistrând rate de scădere de două cifre. Declinul acestor pieţe mari (-12% în medie), este cauzat în mare parte de scăderi importante în cererea consumatorilor (unităţi vândute), preţul mediu diminuându-se cu nu mai mult de 5% în acest trimestru faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Pieţele mai mici, cuptoare, plite şi uscătoare de rufe, şi-au continuat evoluţia pozitivă, în timp ce piaţa de maşini de spălat vase stagnează. În concluzie, piaţa electrocasnicelor mari de sine stătătoare pierde teren, în timp ce segmentul incorporabilelor a crescut cu aproximativ 6% în valoare, reprezentând 11% din valoarea pieţei de electrocasnice mari.

GfK Temax este un indice utilizat de GfK Retail and Technology pentru a monitoriza pieţele bunurilor de folosinţă îndelungată. Rezultatele sunt bazate pe studiile desfăşurate regulat pe panelul de retail al GfK. Panelul de retail cuprinde date de la peste 390.000 de puncte de vânzare la nivel mondial.