Românii, mai optimişti după campania electorală

OPTIMISM Un sondaj realizat de compania de cercetare GfK a scos la iveală faptul că românii cred că situaţia financiară a familiei lor se va îmbunătăţi în următoarele 12 luni. \"Dacă în mai 2011, aproape patru din zece dintre cei chestionaţi credeau că situaţia financiară a familiei lor se va înrăutăţi în următoarele 12 luni într-o mai mică sau mai mare măsură, la distanţă de un an, doar 27% mai cred acest lucru, în vreme ce 24% se aşteaptă ca situaţia lor chiar să se îmbunătăţească şi 42% să rămână la fel ca în prezent. Comparând starea lor financiară prezentă cu cea din urmă cu un an, doar jumătate dintre cei chestionaţi afirmă că aceasta s-a degradat, faţă de 64% care considerau acest lucru în mai 2011, iar 11 procente afirmă că trăiesc mai bine decât în mai 2011\", reiese din barometru. Şi în privinţa situaţiei economice generale a ţării se simte o îmbunătăţire, în condiţiile în care anul trecut 80% dintre cei chestionaţi nu credeau că economia merge bine, iar în prezent ponderea acestora s-a redus la 65%.

ÎNCĂ NU PUNEM BANII LA CIORAP Predilecţia către economisire şi încrederea în stabilitatea locului de muncă sunt alţi indicatori esenţiali în evaluarea bunăstării societăţii. Andi Dumitrescu, director general GfK România, spune că studiul a relevat faptul că mai mult de trei sferturi dintre români nu consideră că este momentul potrivit pentru a economisi, iar opt din zece spun că este puţin probabil să pună bani deoparte în următorul an. În acelaşi timp, 87% din populaţie crede că preţurile au fost mai ridicate în mai 2012 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar 77% estimează că acestea se vor mări pe parcursul următorului an. Un lucru bun este faptul că acum oamenii sunt mai încrezători şi în stabilitatea locurilor de muncă, având în vedere că doar 58% dintre români cred că şomajul va creşte în decursul acestui an, cu 10 procente mai puţin decât în mai 2011. Informaţiile provin din Barometrul de Încredere a Consumatorului, studiu cofinanţat de CE şi realizat lunar de GfK România. Datele sunt reprezentative pentru populaţia României în vârstă de 15 ani şi peste, eşantionul fiind de 1.000 de persoane intervievate în fiecare lună. Grupul GfK este una dintre cele mai mari companii de cercetare de piaţă din lume, cu peste 11.000 de experţi.