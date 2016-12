Românii nu dau doi bani pe propria casă

Românii percep în mod greșit asigurarea obligatorie a locuinței (polița PAID) ca pe o taxă, spune prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Cornel Coca Constantinescu - „Fondul locativ are 8,4 milioane de locuințe; numărul contractelor de asigurare în vigoare este de... 1,52 milioane. Adică o acoperire de 17,7%. De ce? Păi din două motive. În primul rând, credibilitatea asigurătorilor este relativ scăzută, iar problemele pleacă din segmentul RCA. În al doilea rând, populația are o percepție greșită asupra asigurării obligatorii a locuinței (o poliță de 10 sau 20 euro pe an!), considerând-o o simplă taxă în plus. Aici e de vină și comunicarea slabă, pentru că asigurătorii ar trebui să le explice oamenilor care sunt avantajele încheierii unei asemenea polițe“. Potrivit exercițiului de stres BSR (Balance Sheet Review), efectuat recent de ASF, cel mai important risc de catastrofă naturală în România este cel de cutremur, iar dauna maximă probabilă în acest caz ar fi de 11,8 miliarde lei. Polița de asigurare obligatorie emisă de PAID acoperă trei riscuri specifice țării noastre - cutremur, inundație și alunecare de teren.

