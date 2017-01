Românii nu îşi fac şi asigurări la cumpărarea biletelor de avion online

Doar 5% dintre românii care cumpără online bilete de avion pentru plecări în străinătate îşi fac şi asigurare de călătorie, evitând astfel riscul ca pentru o singură zi de spitalizare, în cazul unei boli sau accident, să plătească cel puţin câteva sute de euro, potrivit portalului de turism Vola.ro (cea mai mare agenţie de turism online din România care deserveşte persoane fizice sau companii, oferind bilete de avion de linie şi low-cost, rezervări hoteluri, city break-uri, vacanţe, asigurări medicale de călătorie şi servicii de rent-a-car). Procentul celor care cumpără bilete de avion online şi achiziţionează şi o asigurare de călătorie (asigurare de sănătate sau pentru pierderea bagajului) s-a menţinut constant în ultimii ani, potrivit sursei citate. În schimb, numărul persoanelor care cumpără biletul de avion offline (apelând la un agent de turism) şi se decid şi pentru o asigurare de călătorie este în creştere, aproximativ 35% dintre acestea alegând asigurarea. “Dacă, în anul 2012, procentul mediu al celor care alegeau o asigurare de călătorie era de aproximativ 16%, în 2013 a evoluat la aproximativ 20%, iar spre sfârşitul anului 2013 şi începutul lui 2014, asigurările au fost cumpărate de aproximativ 35% dintre cei care au achiziţionat biletul din agenţie. În luna februarie a acestui an am atins chiar un record, rata de conversie pentru asigurările offline fiind de peste 40%”, a declarat, într-un comunicat, Alina Dumitrescu, directorul agenţiei Vola.ro. Potrivit Vola.ro, clienţii percep asigurarea ca pe un cost în plus, nu neapărat ca pe un beneficiu. “În spaţiul Schengen a apărut Cardul European de Sănătate şi mulţi dintre clienţii care refuză asigurarea propusă de noi invocă acest motiv. Ce le scapă acestora din vedere este că asigurarea de călătorie are mult mai multe beneficii, cel mai important dintre ele este că te asigură şi în sistemul privat de sănătate, spre deosebire de cardul european. La acestea se adaugă, în funcţie de tipul de asigurare ales, despăgubirea în caz de pierdere a bagajului, întârzierea sau pierderea conexiunii unui zbor sau chiar falimentul companiei aeriene”, a mai spus Dumitrescu. Aproximativ 58% din asigurările vândute de Vola.ro sunt asigurări medicale, aproximativ 34% sunt poliţe medicale care asigură şi bagajul şi doar 8% sunt poliţe de călătorie care acoperă riscul de pierdere a conexiunii şi a plecării. “În general, poliţele care asigură bagajul şi cele care acoperă riscul de pierdere a conexiunii se recomandă pentru zborurile cu escală sau intercontinentale. Având mai multe cereri pe partea de zboruri directe, este normal ca procentul poliţelor medicale să fie cel mai ridicat”, se arată în comunicat. Preţurile poliţelor de călătorie variază în funcţie de paleta de riscuri pentru care turistul alege să se asigure (asigurare medicală simplă, asigurare medicală + asigurarea bagajului sau întârzierea acestuia, asigurare medicală + bagaj + pierderea conexiunii şi a plecării), durata călătoriei şi zona în care călătoreşte. Cele mai cerute asigurări sunt cele medicale simple şi cele care includ şi riscul de pierdere sau întârziere a bagajului. În general, numărul de poliţe vândute este în creştere în perioada martie-septembrie, iar în octombrie-martie fluctuează destul de mult. În perioada vacanţei de iarnă se vând mai multe asigurări pentru sporturile extreme. “Un accident pe pârtie sau o zi de spitalizare te pot face să scoţi din buzunar mai mult de câteva sute de euro, iar asigurarea costă cu mult mai puţin”, a adăugat Alina Dumitrescu.