Românii nu mai sunt atrași de monarhie

08:32:26 / 19 Decembrie 2014

Mare e... grădina noastră !

Avem deja rege: Cioabă, ba, chiar împărat (Iulian) plus prinți, prințese, camarile. Statul ăsta e mic, mic, mic pentru câte familii, case regale moștenitoare (nu-i așa ?) există pe meleagurile sale. Plus, plus alte... seminții care umblă (politic, nu ?) după aceleași native moșteniri ! Noi, ăștia ce nu suntem nici cu sânge albastru, nici cu ochi bulbucăti de "dincolo de Volga" sau de lângă Gange, ce ... moștenim ???