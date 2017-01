Românii nu sînt foarte legaţi de mărcile de produse

Potrivit unui studiu realizat de BBDO Worldwide, românii nu acordă foarte mare importanţă mărcilor, deoarece nu au o viaţă ordonată şi foarte puţine dintre activităţile pe care le efectuează într-o zi se desfăşoară conform unui plan riguros. Românii nu au obiceiul să stabilească date fixe pentru întîlnirile cu prietenii sau cu familia şi foarte multe elemente din vieţile lor stau sub semnul întîmplării, al spontaneităţii. Cercetarea a mai arătat că brandul nu are o importanţă foarte mare în viaţa românilor. Majoritatea românilor chestionaţi au răspuns că nu sînt dezamăgiţi atunci cînd le lipseşte un anumit produs. Dimpotrivă, pentru foarte mulţi dintre ei, un produs este un simplu produs (nu un brand), care poate fi înlocuit cu uşurinţă. Spre deosebire de români, restul populaţiilor intervievate în studiul BBDO Worldwide au declarat, în proporţie de 89%, că se bazează pe aceleaşi branduri în rutina de zi cu zi, iar trei sferturi dintre respondenţii la nivel internaţional spun că sînt dezămagiţi şi iritaţi cînd acest ritual le este întrerupt. Printre activităţile din rutina de dimineaţă, la români se remarcă drept esenţiale spălatul dinţilor, duşul şi micul dejun. Studiul mai arată că 50% din româncele cu vîrste între 18 şi 47 de ani se fardează şi se coafează dimineaţa, în timp ce 50% din bărbaţii români cu vîrste între 18 şi 27 de ani şi 80% din cei cu vîrste între 48 şi 59 de ani consideră bărbieritul ca fiind un aspect esenţial.

Studiul mai arată că doar în rîndul tinerilor din România se remarcă o predilecţie pentru accesarea internetului, astfel 90% din cei cu vîrste sub 18 ani şi 33% din cei cu vîrste între 18 şi 27 ani îşi verifică în fiecare dimineaţă e-mailul şi accesează programul de mesagerie instant Yahoo Messenger. Presa scrisă şi televizorul sînt preferate în această perioadă a zilei mai mult de către persoanele de peste 48 de ani. În ceea ce priveşte locul unde mănîncă, studiul arată că 75% din români mănîncă acasă cu regularitate, de cel puţin şapte ori pe săptămînă. Dintre aceştia, aprox. 60% nu au mîncat niciodată singuri, ci împreună cu familia, acasă. Românii frecventează restaurantele destul de rar, doar 22% din persoanele intervievate au declarat că mănîncă la restaurant o dată sau de două ori pe săptămînă. Cercetarea realizată de BBDO Worldwide arată că 60% din români îşi petrec seara tot în mijlocul familiei, fie stînd de vorbă, fie uitîndu-se la televizor împreună cu membrii familiei. Dintre aceştia, 55% sînt tineri cu vîrste pînă în 27 de ani. Printre activităţile de fiecare seară la români se numără cele standard, precum duşul, spălatul dinţilor şi cina, pentru toate categoriile de vîrstă, precum şi accesarea Internetului, pentru tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani. Chestionaţi referitor la rutina vieţii sexuale, aprox. 80% din respondenţii cu vîrste între 18 şi 35 de ani au declarat că, în general, practică sexul spontan, nu fac sex în aceleaşi zile ale săptămînii şi nici la aceleaşi ore. Studiul a fost realizat de agenţia BBDO Worldwide la începutul anului 2007 cu scopul de a identifica ritualurile şi locul pe care acestea îl ocupă în viaţa oamenilor. Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de peste 5.000 de persoane din 26 de ţări, printre care şi România. În România, studiul a fost realizat de Graffiti BBDO în colaborare cu agenţia de cercetare Mercury Research. Studiul a investigat şase grupe de vîrste, sub 18 ani, 18 - 27 de ani, 28 - 35 de ani, 36 - 47 de ani, 48 - 59 de ani, 60 - 70 şi peste 70 de ani, eşantionul fiind reprezentativ pentru populaţia urbană. Cercetarea are o marjă de eroare de 3,7%.