Românii nu vor fi obligaţi să deţină buletine biometrice

14:52:01 / 25 Martie 2014

ia aminte!

multi duhovnici mari, inclusive par Papacioc ne-au sfatuit sa nu primim actele cu cip pt ca ele sunt premergatoare pecetii finale, ele se inscriu in planul antihristic de pregatire a venirii antihristului. in plus, prin aceste cipuri vom deveni dependent de sistem 100%. daca iesi din matrice ( vezi filmul MATRIX), sistemul te blocheaza, isi poate anula existent in societate si accesul la banii proprii. nu uitati cuvintele lui Nick Rockefeller:„Scopul final este să fie toţi implantaţi cu cipuri, să controlăm întreaga societate, iar bancherii şi elita să controleze lumea”.