Românii nu vor plăti taxe suplimentare pentru centrale

09:42:35 / 27 August 2014

zapaceli

Acum cateva zile la tv a aparut primul ministru si candidat la presidentie si a anuntat o noua povara in carca populatiei,numita taxa de poluare ptr centralele de apartament mentionand ca are si acceptul UE.Ca sa faci asemenea afirmatii in preajma campaniei prezidentiale la care participi trebuie sa fi ageamiu rau de tot,acuma vine si infirma zvonurile????vorba lu'Fany ;Baaa o sa ai soarta lu Geoana