Românii nu-şi fac analizele medicale

Românii nu merg la medic pentru a-şi face analizele medicale, principalul motiv fiind lipsa banilor. Trei sferturi dintre români îşi fac analize sau investigaţii medicale o dată pe an sau mai rar, în timp ce doar 1% apelează lunar la astfel de controale, relevă un studiu online referitor la serviciile medicale din România realizat de Mercury Research în 2011. Un procent de doar 12% dintre românii cu vârsta peste 18 ani sunt abonaţi la o clinică medicală particulară, în timp ce 15% au o asigurare de sănătate privată. Dacă pentru cei mai mulţi abonamentul la clinică este plătit de compania la care lucrează, asigurarea de sănătate privată este într-o proporţie mai mare plătită din veniturile personale. Majoritatea respondenţilor sunt înscrişi la medicul de familie (98%) şi aproape opt din zece dintre aceştia îl vizitează cel puţin o dată pe an. Lunar ajung la medicul de familie 13% dintre românii de peste 18 ani. Frecvenţa de vizitare a medicului specialist este mai rară, doar 2% îl vizitează lunar sau mai des, dar cei mai mulţi, 62%, o dată pe an sau mai rar. La dentist, mai mult de jumătate dintre românii cu vârsta peste 18 ani (55%) ajung o dată pe an sau mai rar, şi doar 2% lunar sau mai des. Mai mult de un sfert (26%) dintre bucureştenii peste 18 ani au abonament la o clinică particulară, procent mai ridicat decât media la nivel naţional (12%). La nivel naţional, mai mult de două treimi (69%) au declarat că abonamentul pe care îl deţin este plătit de firma la care lucrează. Dintre cei care nu aveau abonament în momentul realizării studiului, 28% au declarat că intenţionează în viitor să apeleze la un astfel de serviciu, în timp ce 46% nu aveau această intenţie.