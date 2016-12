Românii nu-şi mai permit să facă nici turism ieftin

Scăderea nivelului de trai şi-a pus amprenta şi peste timpul liber al românilor. Astfel, peste 200.000 de români cu venituri reduse care, înainte de criză, plecau o săptămână în concediu în străinătate, cu 200-300 de euro, au renunțat la vacanțe după 2009 din cauza scăderii veniturilor din ultimii ani și își petrec zilele libere acasă sau la țară, potrivit agenției Perfect Tour. „După 2009 au dispărut din piață cei care aveau un buget foarte mic pentru o vacanță în străinătate. Nu mai merg deloc. Au dispărut din piață peste 200.000 de astfel de turiști care dădeau până la 300 de euro pe o vacanță în străinătate", a declarat Sorin Văduvoiu, directorul Perfect Tour, agenția de turism cu cea mai mare cifră de afaceri din România. Turiștii cu venituri reduse plecau în concedii cu autocarul, în special în Grecia și Bulgaria, la hoteluri de două stele sau studiouri. „Acum nu mai merg nicăieri, nu mai pleacă în vacanțe, iar în concediu se duc la rude la țară sau rămân acasă. Cel mult merg un weekend la o pensiune la munte. Aceste vacanțe nu au dispărut însă, iar acum sunt achiziționate de turiști care înainte alocau pentru o vacanță 5-600 de euro”, a explicat Văduvoiu.

În ultimii ani, cei care plăteau înainte de 2009 sub 1.000 de euro pe o vacanță au scăzut din pretenții și au cumpărat servicii mai ieftine. Bugetele au rămas însă neschimbate, în ciuda crizei, pentru aceia care plăteau câteva mii de euro pe vacanțe, potrivit reprezentantului agenției. „Când dai câteva mii de euro pe vacanțe, ai mult mai mulți bani. Segmentul super premium s-a menținut, a rămas cu aceleași cheltuieli, pentru că partea de turism reprezintă, procentual, puțin din venitul lor”, a adăugat el.

Pentru cei care cheltuiesc foarte mult, Perfect Tour are un departament VIP, cu patru angajați, care se duc la birourile clienților de lux. „Unii rezervau prin asistente și se făcea telefonul fără fir. Sunt câteva sute de oameni foarte ocupați, la care se duc agenții noștri, și care cumpără vacanțe de peste 5.000 de euro. Acești turiști merg și în Turcia, dar și în vacanțe scumpe prin Europa - Provence, Coasta de Azur, sau în vacanțe exotice - Bali, Sri Lanka, Mauritius. Sunt oameni de afaceri, acționari sau top manageri”, a completat directorul Perfect Tour. El a arătat că există și persoane care dau mii de euro pe o vacanță, dar merg an de an în aceeași destinație și același hotel. Cei mai mulți astfel de clienți sunt din Republica Moldova.