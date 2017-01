Românii, pesimişti în ceea ce priveşte primele de Paşte

Angajaţii sunt mai pesimişti privind şansele de beneficia de prime cu ocazia sărbătorilor pascale faţă de decembrie 2009, astfel că peste 80% cred că nu vor primi bani în plus la salariu sau cadouri din partea angajatorilor, faţă de aproape 50% în perioada Crăciunului, potrivit Myjob. \"Peste 80% dintre angajaţii români nu se mai aşteaptă la vreo primă cu ocazia sărbatorilor pascale. (...) Procentul a crescut simţitor faţă de perioada sărbatorilor de iarna, când doar 31,32% dintre angajaţi ştiau că nu vor primi nimic în plus la salariul din decembrie, iar alţi 17,18% declarau că păstrarea jobului este prima lor de Crăciun\", arată site-ul de recrutare Myjob. Astfel, 60,15% dintre respondenţi sunt siguri că nu vor beneficia de vreun bonus, în timp ce încă aproape un sfert (24,08 %) cred că vor primi simple urări din partea angajatorilor. Puţin peste 6% dintre angajaţi au spus că vor primi 20% în plus la salariu, la jumătatea nivelului înregistrat în decembrie 2009, de 13,84%. \"Scăderea este vizibilă şi în cazul angajaţilor care se aşteaptă la cadouri în bunuri din partea şefilor, numai 5,63 % dintre participanţii la acest sondaj, faţă de puţin peste 9% de Crăciun. Totodată, devine din ce în ce mai popular un nou tip de premiere, mai exact 3,8% dintre angajaţii români vor primi zile libere în plus faţă de cele legale din partea companiilor la care lucrează\", precizează Myjob. Sondajul Myjob a fost efectuat online la nivel naţional, în perioada 25-31 martie, pe un eşantion reprezentativ de peste 2.000 de respondenţi. Dintre aceştia, cei mai mulţi sunt din Bucureşti (29%), urmaţi de angajaţi din Constanţa, Timiş, Braşov şi Iaşi.