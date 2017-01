Românii plătesc mai mult pentru căldură

Consumatorii din România plătesc în medie cu 18% mai mult pentru energia termică în sistem centralizat comparativ cu celelalte state europene, din cauza operaţiunilor ineficiente ale companiilor care asigură acest serviciu, se arată într-un al companiei AT Kearney. Preţul gigacaloriei în România este în medie de 60 de euro, nivel similar cu cel din Germania, însă Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor este de de aproape cinci ori mai mic. Astfel, potrivit AT Kearney, PIB pe locuitor este de 6.334 de euro, în timp ce în Germania se ridică la 30.428 de euro. „Acest preţ (plătit în România - n.r.) generează o importantă povară suplimentară asupra bugetelor locale şi de stat care subvenţionează preţul consumatorilor casnici, în timp ce industria românească suferă din cauza costurilor mai mari de producţie\", precizează sursa citată. Potrivit AT Kearney, subvenţiile în preţul final al gigacaloriei acoperă, în medie, aproximativ 48% din costurile totale de producţie, distribuţie şi furnizare. Un alt stat cu un preţ al gigacaloriei apropiat de cel plătit de consumatorii din România este Finlanda, cu 59 de euro pe gigacalorie. PIB-ul pe locuitor al Finlandei este însă de 35.094 de euro. De asemenea, în Lituania, ţară cu un PIB pe locuitor de 9.582 de euro, preţul gigacaloriei este de 39 de euro. Energia termică în România este produsă în proporţie de 41% din cărbune, nivel similar cu cel european, şi 48% din gaze naturale, faţă de 28% în statele euroepene. De asemenea, cele mai multe companii care activează în sector înregistrează pierderi, doar cinci fiind considerate de AT Kearney profitabile, respectiv Dalkia Termo Prahova, RADET Constanţa, Regia de Termoficare Cluj, Energie Termică Sibiu şi Nuonsib Sibiu.