Românii plătesc penalizări la bănci din cauza serviciilor poştale

În această perioadă, plata facturilor la bănci se corelează, în mod nefericit, cu activitatea Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR). Această activitate este definită ca haotică de către sutele de persoane care s-au trezit fără rapoartele de activitate ale operaţiunilor bancare. „Aşteptam să-mi vină plicul de la bancă, cu raportul de activitate, căci am mai multe şi nu ţin minte datele fiecăruia. M-am dus astăzi (ieri - n.r.) la bancă, într-o doară, să văd care este programul şi am aflat cu stupoare că am nimerit chiar în ultima zi, care avea şi program scurt. Drept urmare, factura pe care trebuia să o plătesc pe 27 decembrie 2007 este amînată pentru 2, 3 sau 4 ianuarie 2008. Asta înseamă că voi plăti zile de penalizare. Am sunat la relaţii cu clienţii, iar operatorul mi-a comunicat că fusesem avertizată, în raportul de activitate pe care banca îl trimisese încă din 20 decembrie, că programul se modifică şi că nu am cum să plătesc la termenul fixat. Însă eu nu am primit nici astăzi niciun fel de raport, niciun fel de plic, nimic”, a povestit Luana Popa, una dintre clientele prezente la biroul de reclamaţii al unui oficiu poştal constănţean. Singura explicaţie plauzibilă a fost furnizată de un factor poştal, deranjat şi el de haosul acestei perioade: „În loc să stabilească, încă de la începutul lunii decembrie, care este programul şi ce trebuie să facă fiecare, conducerea nu au făcut nimic. Unii dintre noi ar fi trebuit să ducă plicurile curente, facturile la bănci, carduri, facilităţile, etc. şi alţii să facă restul. Mai ales că acum, de sărbători, se primesc foarte multe colete din străinătate. Sau să se suplimenteze, că oricum sîntem prea puţini. Dar aşa, au lăsat o grămadă de factori să plece în concediu şi acum oamenii ţipă pe la ghişee”. Conducerea CNPR nu a putut fi contactată, însă datele oficiale arată că traficul la scrisori şi colete a crescut, în această lună, cu aprox. 40% faţă de luna trecută. Cea mai mare creştere s-a observat la coletele trimise de români rudelor şi prietenilor din UE.