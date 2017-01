Românii plătesc rate europene din salarii... bananiere

Un român trebuie să muncească, în medie, aproape 50 de ore pentru a plăti rata lunară a unui credit de consum de 5.000 de euro, dublu faţă de un ceh sau un polonez. Un credit ipotecar de 50.000 euro necesită 120 de ore de muncă, faţă de 50 de ore în cazul unui ceh, conform unei analize zf.ro. Creditele de consum în lei sunt cele mai ieftine din regiune, cu un cost mediu de circa 11% pe an, dar creditele corporate - prin care băncile ar trebui să susţină economia reală - au dobânzi de trei ori mai mari decât cele în coroane cehe şi sunt cu 50% mai scumpe decât finanţările în forinţi sau zloţi, potrivit datelor agregate de băncile centrale. Companiile locale se împrumutau, la jumătatea acestui an, la o dobândă medie de 6% pe an la lei, faţă de 2,3% pe an în cazul creditelor contractate în coroane de firmele din Cehia şi 4,1% pe an la creditele în zloţi. Creditele ipotecare în lei au dobânzi similare cu cele în zloţi, dar vizibil mai mari decât cele în coroane. Cele mai scumpe împrumuturi imobiliare din regiune sunt cele în forinţi. Nu în ultimul rând, un român plăteşte o rată lunară de 109 euro pentru un credit de consum de 22.000 lei (5.000 euro) pe cinci ani, faţă de 122 de euro cât plăteşte un ungur pentru un credit în forinţi. Un credit de aceeaşi valoare are un cost lunar de 115 euro în coroane cehe, respectiv 112 euro în zloţi.