Românii plătesc şcolarizarea ca dictator a lui Băsescu

Românii încep din ce în ce mai des să simtă cum regimul dictatorial impus de Traian Băsescu capătă contur. Şi pentru că românii nu au reacţie la atitudinile dictatoriale ale preşedintelui, Traian Băsescu s-a gândit că ar fi bine să facă şi ceva specializare în materie de dictatură, de ce nu, tot pe banii românilor. Dictaturile din America Latină sunt cele care urmează, de fapt, să fie vizitate în 2011 de preşedintele României, Traian Băsescu, cu banii obţinuţi din suplimentarea fondurilor de la bugetul de stat pentru deplasări externe. Românii îi vor sponsoriza lui Băsescu, prin banii trimişi la bugetul de stat ca urmare a taxelor şi impozitelor, vizitele oficiale în America Latină, amânate din 2008. Nu mică ne-ar fi mirarea dacă Băsescu va încerca să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe şi prin Coreea de Nord. Băsescu va încerca să forţeze în 2011, în aceiaşi bani de la bugetul de stat, şi o vizită în America de Nord şi în Canada, sub acoperirea unei întâlniri cu emigraţia română din cele două state. Având în vedere apropierea anului electoral 2012 şi scăderea în sondaje a PDL, la Cotroceni sunt luate în calcul şi vizite pre-electorale ale lui Băsescu la marile şi influentele comunităţi româneşti din Italia, Spania şi Franţa. În timp ce Sănătatea va avea în 2011 un buget redus cu aproape jumătate, iar Armata, cu mai bine de un sfert, la fel ca şi Diplomaţia, bugetul Administraţiei Prezidenţiale va fi majorat serios. Şi asta, în al treilea an de criză. După ce românii bugetari au fost aruncaţi în stradă pe capete şi li s-au hăcuit lefurile, Guvernul Emil Boc a alocat o majorare de 2.000.000 de lei faţă de 2010 - adică aproape o jumătate de milion de euro - pentru deplasările în străinătate ale lui Băsescu.