Românii pot munci din nou în Spania

Guvernul spaniol a decis reintroducerea permiselor de muncă pentru români, potrivit anunţului făcut de Jose Blanco, oficial al Guvernului de la Madrid, într-o conferinţă de presă care a avut loc la finalul şedinţei de vineri a Executivului, relatează presa spaniolă. Restricţiile pentru muncitorii români, adoptate, vineri, de Guvernul spaniol, au caracter temporar şi vor fi revizuite în funcţie de evoluţia pieţei muncii, se arată într-un comunicat al Executivului de la Madrid. \"Consiliul de Miniştri a aprobat un acord prin care se stabileşte reactivarea - aşa cum prevedea ca fiind posibil şi Acordul din 2008 - a perioadei tranzitorii în ceea ce priveşte accesul românilor pe piaţa spaniolă a muncii. Astfel, cetăţenii români care vor veni la muncă în Spania vor avea nevoie, pentru a fi în legalitate, de o autorizaţie prealabilă emisă pe baza existenţei unui contract de muncă\", se arată într-un comunicat al Guvernului de la Madrid. Potrivit sursei citate, măsura, care are caracter temporar, nu va afecta românii care sunt deja incluşi pe piaţa muncii din Spania. \"Aceasta este o decizie strict tehnică, bazată pe raţiuni interne determinate de situaţia pieţei muncii din Spania, iar ea se înscrie în politica generală privind migraţia, adoptată de Guvern pe baza dialogului cu partenerii sociali şi care are ca scop ajustarea fluxurilor de imigranţi la nevoile existente pe piaţa muncii. Comunitatea românească are un grad înalt de activitate iar integrarea sa socială este deplină\", se mai arată în comunicatul Executivului spaniol. Guvernul subliniază de asemenea că restricţiile \"vor face obiectul unei evaluări continue bazate pe evoluţia pieţei spaniole a muncii\". Totodată, Executivul de la Madrid precizează că s-a aflat şi se află în continuare într-un dialog permanent cu autorităţile de la Bucureşti pe această temă. \"Acest moratoriu nu afectează libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene, un principiu pe care Spania l-a apărat întotdeauna\", se mai arată în comunicat.

Consiliul de Miniştri de la Madrid a luat în discuţie, vineri, propunerea Ministerului spaniol al Muncii şi Imigraţiei privind restricţionarea accesului românilor pe piaţa muncii, măsură care este prevăzută să intre în vigoare de la 1 august, relatează presa spaniolă. Spania nu poate, în principiu, să introducă restricţii temporare împotriva muncitorilor români, a declarat, vineri, David Boubil, purtător de cuvânt al CE.

Românii din Spania sunt cea mai numeroasă comunitate de străini stabilită pe teritoriul acestei ţări, fiind formată din 861.584 de persoane, care au o medie de vârstă de 32,1 ani, cei mai mulţi preferând să locuiască în regiunea Madrid.