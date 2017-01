Românii pot opta pentru schimbarea furnizorului de energie

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a lansat, ieri, o campanie de informare a consumatorilor casnici de electricitate privind posibilitatea de a-şi schimba furnizorul. Campania se va derula pînă pe 30 noiembrie şi este finanţată de Uniunea Europeană, prin fonduri Phare. \"Întregul proiect a costat 400.000 euro\", a declarat purtătorul de cuvînt al ANRE, Viorel Alicuş. Pe parcursul campaniei, ANRE va distribui 200.000 de pliante în cinci din cele mai mari oraşe din ţară, respectiv Timişoara, Iaşi, Cluj, Braşov şi Constanţa. Totodată, vor fi organizate conferinţe pentru asociaţiile de consumatori şi vor fi introduse linii telefonice de informare. \"Iniţial doream să iniţiem acest proiect în 2006 sau 2007, dar nu am reuşit din cauza procedurilor complicate ale fondurilor Phare. Am solicitat şi am început acest proiect în care încercăm să informăm consumatorii casnici, pentru că, deşi piaţa a fost total liberalizată, în mod real, deschiderea este de 50%, la fel ca şi în alte state europene\", a completat Alicuş. Piaţa naţională de energie a fost liberalizată la 1 iulie 2007, simultan cu alte 13 state europene, astfel că orice consumator de electricitate poate să îşi aleagă, prin negociere, propriul furnizor. Potrivit lui Alicuş, unii consumatori casnici au vrut să schimbe furnizorul, dar impedimentul principal este reprezentat de preţul furnizorilor, care este mai mare decît cel reglementat. De asemenea, ANRE nu a prevăzut un set de documente specifice necesare consumatorilor atunci cînd vor să îşi schimbe furnizorul de electricitate, dar instituaţia intenţionează să stabilească acest lucru. \"Avem în pregătire două documente. Nu aceasta este singura problemă. Riscul ar fi ca piaţa să se blocheze dacă nu demarăm acest proiect şi consumatorul să nu beneficieze de avantajele deschiderii pieţei\", a adăugat Alicuş. Potrivit acestuia, unii furnizori s-ar putea să nu fie interesaţi decît de un număr mare de consumatori, pentru că sînt firme orientate spre profit, şi atunci nu sînt dispuşi să îşi asume riscul şi să facă oferte către consumatori. \"Unii furnizori nu sînt pregătiţi şi nu au infrastructură. Este nevoie de cel puţin 5.000 de consumatori casnici pentru ca să devină interesant pentru un furnizor. Furnizorii nu au fost obişnuiţi să lucreze cu mulţi clienţi\", a completat Viorel Alicuş.