Românii preferă să-şi ţină banii la saltea

Mai mult de jumătate dintre românii cu venituri de peste 500 de lei au economisit în acest an pentru a avea resurse disponibile în situaţii neprevăzute, majoritatea preferând să ţină banii în casă, arată un studiu realizat de Daedalus Millward Brown pentru Raiffeisen Banca pentru Locuinţe. Peste 53% din persoanele chestionate au reuşit să economisescă în 2010. Dintre cei care au economisit în acest an, 43% economisesc lunar aproximativ 200 lei, în timp ce aproximativ 23% pun bani deoparte doar atunci când au ocazia. Circa 60% din persoanele care economisesc au ca motivaţie situaţiile neprevăzute, 34% viitorul copiilor lor, iar 26% renovarea/modernizarea locuinţei. Totodată, 53% dintre românii care economisesc preferă banii lichizi, 32% depun banii în conturi curente, 13% au depozite la termen în lei sau altă monedă, iar 12% investesc în asigurări de viaţă. În ceea ce priveşte anul viitor, 40% dintre persoanele chestionate au spus că în următorul an vor economisi mai puţin decât până acum, în timp ce 35% vor economisi aproximativ aceleaşi sume.