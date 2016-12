Românii, prizonierii băncilor

CE-I CU STATUL? Şeful Concurenţei (CC), Bogdan Chiriţoiu, a declarat că se teme ca, după evenimentele tragice din ultima perioadă, să nu se tragă concluzia că statul este soluţia la orice merge prost în viaţă - „Ştiu că nu e un moment foarte bun să vorbim despre rolul pozitiv al pieţei. La recentele evenimente tragice au contribuit şi greşeli ale unor instituţii publice. Mi-e frică să nu se tragă concluzia că statul trebuie să facă totul, că orice se întâmplă nefericit în piaţă e vina statului şi, pe de altă parte, că la orice-ar merge prost în viaţă... statul are o rezolvare. Aşa cum există patroni care sunt lacomi şi fac rău societăţii, aşa şi unii funcţionari ai statului pot fi incompetenţi şi leneşi. Cred că e un lucru periculos dacă ne imaginăm că, la orice problemă există în viaţă, statul are o soluţie“. În privința competiției din piață, cea mai mare este înregistrată acum în telecom și retail, iar cea mai mică - în sectorul cimentului. „Piața telecom este una intensă, la fel și retailul, mai ales al produselor alimentare, unde reducerea TVA la 9% s-a transmis la consumatori. În ultima perioadă, vedem progrese și în zona bancară și de servicii financiare, dar situația este departe de a fi ideală. Sectorul bancar are un grad mic de concentrare, ceea ce indică un nivel relativ ridicat de concurență; nivelul ridicat de îndatorare, însă, reduce mobilitatea clienților, care sunt captivi. Lucrurile stau foarte prost în industrie, unde n-avem foarte multă concurență, mai ales în zona cimentului; poate că am acceptat prea ușor consolidarea sectorului respectiv. Tot destul de prost stau lucrurile și în zona profesiilor liberale; acolo sunt bariere artificiale și o ostilitate față de piața liberă“, spune Bogdan Chirițoiu.

ÎN ZODIA AMENZILOR Potrivit CC, în acest an vor fi aplicate cele mai multe sancțiuni din istorie. În octombrie, autoritatea a anunţat că are în curs peste 60 de investigații şi că a aplicat deja amenzi în valoare totală de 13,67 milioane lei (3,05 milioane euro) unui număr de 116 firme - 82 de firme din piaţa lacurilor și vopselelor (12,15 milioane lei pentru înţelegeri de fixare a preţurilor de revânzare pentru produsele Deutek, National Paints Factories Company, Policolor şi Swarco Vicas), 24 de firme din piaţa confecţiilor (596.748 lei pentru înţelegeri de fixare a preţurilor pentru produsele Ciserom şi Secuiana) și 10 firme din piaţa branşamentelor de gaze, cu 920.069 lei.