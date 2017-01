Românii pun bani deoparte pentru Sărbători îmbelșugate

Cei mai mulți români planifică din timp cheltuielile de Sărbători și caută să economisească pentru a nu pune presiune pe bugetul de familie, arată un sondaj online desfășurat pe www.SigurantaFinanciara.ro între 20 noiembrie și 10 decembrie, la care au participat 981 de respondenți din toată țara. Peste 65% dintre participanții la sondaj au spus că își planifică din timp lista de cadouri, coșul de cumpărături și restul achizițiilor specifice și fac tot posibilul să se încadreze în buget, în timp ce 29% au declarat că vor face cumpărăturile de Sărbători sporadic, în funcție de oportunități și de buget, chiar dacă se așteaptă să depășească bugetul disponibil. 43% dintre participanții la sondaj au spus că au pus bani deoparte pentru Sărbători, urmând să mai completeze cu venituri obținute în luna decembrie, dacă este necesar. În același timp, 13% dintre respondenți au recunoscut că nu economisesc specific pentru această perioadă a anului, dar că vor aloca bugetele necesare din economiile pe care le fac pe parcursul anului. Coșul de cumpărături pentru Crăciun va presupune un buget similar celui din oricare altă săptămână din an pentru 4 din 10 respondenți, în timp ce 14% vor cheltui mai puțin decât de obicei, întrucât împart cheltuielile pentru masa de Crăciun cu întreaga familie. Restul se așteaptă să cheltuiască mai mult față de coșul săptămânal obișnuit, cuprinși de febra Sărbătorilor. Pentru cadourile de Sărbători, 44% dintre respondenți estimează că vor aloca aproximativ o treime din veniturile lunare ale familiei, iar un sfert declară că vor cheltui sub 10% din bugetul lunar, întrucât au economisit și au planificat din timp bugetul pentru a acoperi aceste cheltuieli. “Rezultatele sondajului sugerează că tot mai mulți români adoptă un comportament financiar responsabil și planifică din timp cheltuielile din perioada Sărbătorilor de Iarnă”, a declarat directorul general al Provident Financial România, Viktor Boczán.