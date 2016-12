Românii să nu viseze la o Sănătate mai bună!

Românii nu trebuie să viseze la o Sănătate mai bună. Cel puţin nu în următorii anii. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, că e nevoie de multe miliarde de euro pentru ca România să aibă o infrastructură acceptabilă în domeniul Sănătăţii, că ţara noastră nu poate să-şi permită aşa ceva, arătând că va face eforturi ca banii din Sănătate să fie utilizaţi cât mai chibzuit. Declaraţia sa a fost făcută cu riscul tuturor criticilor. „Voi suporta eu şi Guvernul toate criticile mass-media (...) Ăştia sunt banii pe care îi are România, alţi bani nu avem de unde să aducem. Sigur, noi vom încerca şi vom face toate eforturile ca banii din Sănătate să fie utilizaţi cât mai chibzuit, să fie feriţi de fraude, să fie duşi acolo unde este nevoie”, a afirmat Eugen Nicolăescu la Conferinţa „Mediafax Talks about Health Reform“. El a arătat că în acest moment se centralizează necesarul transmis de toate spitalele din ţară şi se vor face pentru anii 2014-2016 prioritizări, arătând că prioritatea numărul unu este boala oncologică. „Prioritatea numărul unu este boala oncologică. Trebuie să facem pentru asta eforturi mari de investiţii, încercăm să vedem care sunt cele mai necesare investiţii în domeniu, să facem licitaţii, acordul-cadru pe câţiva ani şi apoi să ne străduim pe bugete prin contracte subsecvente anuale să completăm necesarul de investiţii”, a spus demnitarul. El a arătat că doreşte să crească infrastructura în domeniul medicinei primare ambulatorii, astfel încât pacientul să intre întâi în relaţia cu medicul de familie şi apoi la spital. Nicolăescu a precizat direcţiile pe care le are în vedere, arătând că, pentru acest an, prima a fost blocarea fondurilor alocate spitalelor. „Cu toate neajunsurile, nemulţumirile, ţipetele din partea unora şi altora, trebuie să punem frână la consumurile din spitale, încercând să creştem finanţarea către medicina primară”, a adăugat Nicolăescu. El a mai spus că, în privinţa infrastructurii, va încerca să găsească soluţii pentru construirea de noi spitale, „cea mai complicată, dar mai sigură cale” fiind încheierea de parteneriate public-private, adăugând că are câteva discuţii începute cu unii finanţatori, dar poate fi nevoie de modificarea legislaţiei în domeniu.