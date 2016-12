Românii, săraci cu televizoare mai scumpe decât ale nemților

Preţurile bunurilor de consum şi serviciilor din România reprezintă 57% din media Uniunii Europene (UE), dar românii plătesc peste medie pentru electronice şi aproape de acest nivel pentru haine şi mijloace personale de transport (autovehicule, motociclete şi biciclete). În UE, doar Bulgaria are preţuri mai mici, reprezentând 48% din medie, cu aproape 10 puncte sub România, potrivit unui raport al Eurostat. Danemarca are cele mai mari preţuri (140% din medie), urmată de Suedia (130%), Luxemburg şi Finlanda (ambele cu 123%). Peste media comunitară se situează şi Irlanda (118%), Marea Britanie (114%), Olanda (110%), Belgia şi Franţa (ambele cu 109%), Austria (107%), Italia (103%) şi Germania (102%). De cealaltă parte, preţuri sub nivelul european au fost raportate de Spania (95%), Grecia (89%), Cipru şi Portugalia (ambele cu 86%), Slovenia (83%), Estonia şi Malta (ambele cu 80%), Cehia, Letonia şi Slovacia (toate trei cu 71%), Croaţia (68%), Lituania (65%), precum şi Ungaria (60%), Polonia şi România (ambele cu 57%) şi Bulgaria (48%). Totuși, preţurile electronicelor din piaţa românească se află, potrivit datelor pentru 2013, la 101% din media europeană, depăşind ţări precum Germania şi Luxemburg (94%), Austria (95%), precum şi Spania, Italia şi Portugalia (99%). În privinţa hainelor, România se află la acelaşi nivel cu Spania, de 87%. Românii plătesc preţuri reprezentând 87% din medie şi pentru mijloace personale de transport, la acelaşi nivel fiind şi Estonia. Preţurile la băuturi alcoolice şi tutun din România, reprezentând 74% din medie, sunt printre cele mai scăzute din Europa. Doar Bulgaria (59%) şi Lituania şi Polonia (73%) au preţuri mai mici. Nu în ultimul rând, românii plătesc 69% din media europeană pentru alimente şi băuturi nealcoolice, acelaşi nivel de preţuri fiind înregistrat şi în Bulgaria. Sub noi se află doar Polonia (62%). Evident, la capitolul putere de cumpărare, românii sunt penultimii din Uniune, puțin peste bulgari.