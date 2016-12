Românii se „înghesuie“ să-și plătească taxele pe net

Valoarea taxelor şi impozitelor locale plătite direct cu cardul pe internet a crescut cu 52%, în primele două luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2014, la peste 10 milioane lei, ceea ce reprezintă peste 40% din sumele achitate online în întreg anul trecut. În perioada analizată, contribuabilii au realizat aproape 40.000 de plăți online către autoritățile locale, în creștere cu 49% față de ianuarie - februarie 2014. „Susținem plata taxelor și impozitelor locale cu cardul încă din 2009 și ne bucură să vedem că eforturile tuturor părților implicate dau rezultate. În martie am remarcat faptul că a fost depășit nivelul de 65.000 de utilizatori activi ai platformei www.ghiseul.ro, comparativ cu aproximativ 50.000 de conturi active la începutul acestui an, ceea ce demonstrează că tot mai mulți contribuabili sunt interesați în mod clar de rapiditatea, confortul și siguranța plăților online“, a declarat directorul regional pentru România, Croația și Slovenia al Visa Europe, Cătălin Crețu. La sfârşitul anului trecut, peste 110 primării acceptau plata online a taxelor şi impozitelor locale, prin www.ghiseul.ro sau platforme proprii.