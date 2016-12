Românii se pot testa gratuit. Vezi pentru ce virusuri!

Românii se pot testa gratuit pentru virusul HIV și cele hepatice B și C, în cadrul unei campanii lansate miercuri de Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. dr. Matei Balș” și partenerii săi, beneficiind de finanțare prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009 -2014. Campania națională de testare, comunicare, informare și educare ”H-Alert” se va desfășura în perioada octombrie 2015 - aprilie 2016 și are ca scop mobilizarea tinerilor și grupurilor sociale vulnerabile - persoane de etnie rromă, utilizatori de droguri injectabile - pentru a se informa cu privire la prevenirea infecțiilor. Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. dr. Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a arătat că testarea se va putea face la nouă centre și laboratoare partenere, afișate pe site-ul campaniei, www.h-alert.ro. ”Infecția cu HIV sau cu virusurile hepatice B și C evoluează de multe ori fără simptome și poate fi confundată uneori cu alte infecții. Singura modalitate de a afla este testarea”, a spus profesorul.