Românii se tem de atacuri teroriste după sosirea trupelor americane

În ediţia electronică a publicaţiei militare americane “The Stars and Stripes” a apărut, ieri, un articol realizat de doi reporteri, care s-au aflat la Mihail Kogălniceanu cu ocazia exerciţiului aerian româno-american “Sniper Lance 07”, desfăşurat în perioada 23 aprilie-3 mai. Unul dintre obiectivele celor doi jurnalişti a fost acela de a afla opinia constănţenilor în legătură cu cantonarea trupelor americane în baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Din discuţiile purtate cu cîţiva constănţeni, americanii au ajuns la concluzia că “grijile în legătură cu riscul apariţiei unor acte de terorism şi amestecul în treburile interne ale României temperează entuziasmul românilor faţă de sosirea militarilor americani la baza de la Mihail Kogălniceanu”. Săptămîna trecută, Parlamentul României a ratificat acordul care va permite unui număr maxim de 3.000 de soldaţi americani să staţioneze în patru unităţi militare din regiunea estică a ţării: Smîrdan, Mihail Kogălniceanu, Babadag şi Măcin. În articolul din revista americană se specifică faptul că românii - atît tineri, cît şi bătrîni - sînt îngrijoraţi că teroriştii vor lua drept ţintă ţara lor, ca măsură de retorsiune. În ediţia electronică a publicaţiei militare este citat Robert Cloancă, un student din cadul Universităţii “Ovidius”, care spune că este pentru venirea trupelor americane la Mihail Kogălniceanu, dar că nu poate să nu se gîndească şi la eventuale atacuri teroriste. Americanii sînt deja prezenţi în zonă, notează „The Stars and Stripes”. Forţele aeriene americane din Europa au încheiat, joia trecută, un exerciţiu de zece zile desfăşurat în comun cu Forţele Aeriene Române şi a fost pentru a doua oară în ultimele nouă luni cînd soldaţii americani au fost trimişi în această zonă a Constanţei. Armata intenţionează să transforme baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu într-o nouă "casă" a Forţei Comune pentru Europa de Est, care va fi condusă de armata terestră a SUA, cu sprijin din partea forţelor aeriene. Din momentul în care această forţă comună va fi instituită, este de aşteptat ca scenarii de antrenament, precum cel recent încheiat să aibă loc mai des, iar americanii vor deveni o prezenţă pregnantă în acest oraş cu circa 700.000 de locuitori, scrie The Stars and Stripes. Reporterii americani au discutat şi cu, Alina Droghia o tînără care le-ar fi spus că niciodată nu a văzut americani militari, dar că venirea trupelor nu ar deranja-o, însă crede că teroriştii ar putea transforma teritoriul de la malul mării într-o eventuală ţintă. O altă persoană intervievată de reporterii americani a fost Petre Irimia, un bărbat de 46 de ani “care şi-a arătat, mîndru, carnetul ce atestă că a participat în 1989 la înlăturarea fostului dictator comunist Nicolae Ceauşescu”. Acesta ar fi spus că prezenţa americană va descuraja Rusia să se mai amestece în treburile interne ale României: "Încă mă tem de comunişti. Tot ce este rău în ţara mea este din cauza lor". Jurnaliştii americani au încheiat materialul cu părerea studentului Cloancă care susţine că prezenţa americană şi implicarea României în războiul din Irak ameninţă să arunce ţara într-o nouă eră de presiuni externe.