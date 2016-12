Românii şi miracolele

Am rămas uimit, ca şi mulţi dintre voi, probabil, când am aflat că 80% dintre români mai cred în miracole! Creştineşte vorbind, acest lucru este perfect explicabil, chiar dacă trăim în secolul al XXI-lea, într-o lume supertehnologizată, din care Dumnezeu lipseşte din ce în ce mai mult, însă din punct de vedere sociologic, o asemenea statistică pare să ascundă şi un tâlc mai prozaic. Am sentimentul, deşi nu o pot dovedi, că românii au trăit atâtea dezamăgiri politice, sociale şi economice în ultimii douăzeci de ani de libertate încât li se pare că numai o minune Dumnezeiască îi mai poate salva de toate năpastele ce se abat asupra lor tot mai des, indiferent dacă acestea se numesc inundaţii, criză, preşedinte sau guvern...

Ce altceva ar mai putea crede oamenii într-o ţară ce lasă impresia că pluteşte pe valuri, ca o navă aflată în derivă, deoarece căpitanul are încăpăţânarea megalomanică de a juca atât rolul comandantului şi al şefului de echipaj, cât şi al timonierului, aşa încât nu se mai poate achita de toate comenzile, iar orgoliul său dictatorial îl împiedică să recunoască faptul că un vapor nu poate fi condus de un singur om?! Cât de serioasă poate fi o ţară în care se pregăteşte diversiunea electorală numită „Partidul Poporului”, în care primele „personalităţi” afişate sunt, deocamdată, „Garcea” şi „D.D.”?... Ce ţară care se respectă plăteşte pentru un brand turistic cu copy-right controversat aproape un milion de euro, în vremuri de criză, când guvernul taie salariile oamenilor, lăsând loc atâtor speculaţii apărute în presă sub titluri de-o şchioapă de genul „Brandul hrăneşte clientela”?! Iar dacă a venit vorba de clientela politică actuală, cum naiba să nu se crucească românii în ce ţară trăiesc, atunci când află că guvernul portocaliu de la Bucureşti trimite ajutoare, cu ocazia inundaţiilor, într-un sat în care nu există sinistraţi, dar primarul este PDL-ist!...

Probabil că procentul de 80% ce desemnează românii care mai cred în miracole are şi o semnificaţie politică sau electorală. Păcat că Dumnezeu nu votează!