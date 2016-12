Românii şi-au pierdut încrederea în Băsescu şi MRU

Cel mai nou sondaj de opinie, realizat de CCSB pentru un post de televiziune, relevă că s-a prăbuşt încrederea în politicienii care odinioară tindeau şi către 80%. Pe Traian Băsescu şi pe Emil Boc, colegi în coada clasamentului, îi desparte doar un procent, şeful statului având 19%, în timp ce fostul premier 18%. De acelaşi procent ca şi Băsescu se “bucură” şi Dan Diaconescu, liderul PP-DD. Nici liderul pedeliştilor, Vasile Blaga, nu stă mai bine, el având doar 23 de procente în topul încrederii. Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, îi depăşeşte în preferinţele electoratului şi pe Ungureanu şi pe Dan Diaconescu, având 26%. În acest moment, Mihai-Răzvan Ungureanu se mai bucură de încrederea a numai 25% a persoanelor cu drept de vot. Probabil că această scădere dramatică are legătură şi cu dezvăluirile presei legate de lista cu unguente, pomezi, parfumuri, trabucuri, fripturi de vită Kobe, ustensile de îngrijit părul şi unghiile, toate cumpărate cu bani publici. Pe primul loc în acest barometru de opinie se află Sorin Oprescu (51%), urmat de Victor Ponta (40%) şi Crin Antonescu (37%). Dacă duminica viitoare ar avea alegeri parlamentare, preferinţele politice ar arăta astfel: USL 62%, ARD 16%, PP-DD 12%, UDMR 4%, PER 3%, PRM 2% şi PNG1%. Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 26 septembrie - 4 octombrie 2012 pe un eşantion de 1003 persoane. (A.M.)