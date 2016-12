Românii, stigmatizaţi în Norvegia

SUSPECŢII DE SERVICIU Lidera Partidului Progresului din Norvegia, Siv Jensen, şi adjunctul său, Per Sandberg, au cerut expulzarea tuturor „cerşetorilor români” din Norvegia, chiar dacă aceştia nu au comis vreo infracţiune. Apelul lor a fost denunţat drept o generalizare pripită, iar ambasadorul României la Oslo, Daniel Ioniţă, şi-a exprimat în mod oficial nemulţumirea. „Acest gen de generalizare creează mari probleme pentru ţara mea”, a comentat ambasadorul român pentru postul naţional norvegian NRK, adăugând că declaraţia celor doi politicieni poate afecta imaginea ţării. „România este prezentată ca o naţiune plină de cerşetori”, a adăugat diplomatul român, sugerând că compatrioţii săi sunt stigmatizaţi.

Siv Jensen şi Per Sandberg au obiecţii faţă de numărul tot mai mare de romi care vin în Norvegia, pe care îi acuză că lasă în urmă gunoaie, campează ilegal şi folosesc străzi, grădini, parcuri publice şi chiar o grădiniţă de copii, ca toalete în aer liber. Per Sandberg a susţinut că Armata Salvării locale estimează că există circa 750 persoane de etnie romă sau români, înregistraţi la Oslo. Politicianul norvegian i-a acuzat de comiterea unor delicte şi răspândirea de mizerie în oraş. Chiar dacă nu a avut nicio dovadă privind presupusele delicte, Per Sandberg a părut să-i considere vinovaţi pe cerşetori. „Din cei 750, nu ştiu dacă există unul sau 13 delincvenţi, dar toţi ar trebui daţi afară din ţară”, a declarat acesta reporterilor, având sprijinul deplin al şefei sale Siv Jensen. În replică, ambasadorul Daniel Ioniţă a subliniat că nu toţi românii sunt romi, denumiţi anterior ţigani, care provin din diferite ţări. Diplomatul român vrea o clarificare cu privire la ce înţelege Siv Jensen cu adevărat prin „cerşetori români care poluează Oslo”.

POPULISM IEFTIN Ambasadorul României la Oslo Daniel Ioniţă a contactat biroul Partidului Progresului şi a solicitat o întâlnire cu Siv Jensen. Oficialii Partidului Progresului au confirmat că au primit un e-mail de la ambasador, în care acesta a cerut o întrevedere. Siv Jensen a plecat însă în vacanţă şi nu va fi în măsură să se întâlnească prea curând cu oficialul român. Apoi, Siv Jensen nu a vrut să facă comentarii ulterioare declaraţiilor făcute deja. Potrivit unor date de anul trecut, în Norvegia trăiesc 4.541 de români. „Cei mai mulţi dintre ei sunt deplin integraţi şi contribuie la societatea norvegiană. Este o mare greşeală să-i pui laolaltă pe toţi românii. Acest lucru îi stigmatizează pe românii care locuiesc aici şi îşi aduc o contribuţie importantă”, a subliniat diplomatul român.

Comentariile peiorative ale partidului la adresa românilor survin la numai câteva zile după ce formaţiunea le-a cerut imigranţilor, în special solicitanţilor de azil, \'”să trăiască ca norvegienii”. După mai multe indicii potrivit cărora Partidul Progresului, cel mai conservator din Norvegia, şi-a moderat ceea ce mulţi numesc tonul său anti-imigraţie, fiind pe cale să câştige un nou respect, nu în ultimul rând pentru contribuţia sa la recentele negocieri privind clima, partidul pare să reaprindă încercările de a răspândi teama de străini. Unii observatori politici au numit demersul o întoarcere la populism.