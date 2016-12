Românii sunt prea săraci ca să economisească

Circa jumătate dintre români ar vrea să economisească, dar nu pot, pentru că nu câştigă suficient, potrivit unui studiu Novel Research, în care se mai arată că în peste 55% dintre familii, femeia este cea care ţine în frâu bugetul. În acelaşi timp, majoritatea românilor nu înţeleg pe deplin produsele financiare ale băncilor şi nici nu consultă oferte alternative înainte de a se „înhăma” la un credit. Un semn bun ar fi că tot mai mulţi clienţi ai băncilor caută răspunsuri şi explicaţii online pe site-uri de consiliere financiară.

FEMEIA FACE BUGETUL Jumătate dintre români nu reuşesc să economisească bani pentru că nu câştigă suficient, conform unui studiu pe tema educaţiei financiare, realizat în noiembrie de Novel Research. „În cazul celeilalte jumătăţi a populaţiei se pot distinge diferenţe între comportamentele de economisire - locuitorii din mediul urban, cu excepţia Bucureştiului, declară că pun bani deoparte în mod constant, în timp ce bucureştenii economisesc mai rar, doar pentru lucruri importante şi investiţii. Românii din mediul rural se înscriu preponderent în categoria celor care nu au suficienţi bani pentru economii”, potrivit studiului. Datele Novel Research mai arată că românii sunt grijulii când vine vorba despre gestionarea propriilor finanţe: „Circa 70% declară că ţin o evidenţă atentă a cheltuielilor şi datoriilor (dintre care 24% ţin o evidenţă scrisă), în timp ce doar 6% nu ştiu cât cheltuiesc sau cu cât îşi depăşesc bugetul”. În plus, responsabilitatea bugetului familiei în România îi revine în mare parte femeii (55%), existând o diferenţă semnificativă faţă de bărbaţii preocupaţi de administrarea banilor.

ROMÂNII ŞI RATA, O RELAŢIE „EMO” În acelaşi timp, aproximativ o treime dintre români declară că nu cunosc deloc mecanismele financiare, iar 46% nu înţeleg produsele instituţiilor financiare. „De exemplu, aproape jumătate dintre români nu ştiu deloc ce reprezintă dobânda variabilă a unui credit sau o înţeleg greşit. Acest lucru poate explica de ce 87% declară că preferă creditele cu dobândă fixă”, spun cei de la Novel Research. Mai mult, atunci când achiziţionează produse şi servicii financiare, aproape 40% dintre români nu consultă ofertele altor furnizori. Potrivit studiului, românii reacţionează în mare parte emoţional când vine vorba despre datorii. Astfel, când se confruntă cu întârzierea la plată a creditelor, o treime dintre ei aşteaptă ca instituţia financiară să le prezinte o soluţie şi doar 19% acţionează pentru a găsi informaţii şi soluţii pentru reluarea plăţilor. „De exemplu, 29% dintre români consideră internetul o sursă importantă de informaţie, pentru a afla sfaturile şi recomandările altor persoane care s-au confruntat cu dificultăţi în plata ratelor. Platforme online de informare şi consiliere precum BugetulFamiliei.ro sunt o soluţie din ce în ce mai utilizată”, se mai arată în studiul companiei.