Românii sunt sfătuiţi să nu adopte copii din Haiti

Oficiul Român pentru Adopţii (ORA) atrage atenţia că Haiti nu este semnatar al Convenţiei de la Haga privind protecţia copiilor şi adopţia internaţională şi sfătuieşte cetăţenii români să nu adopte copii din acest stat, existând riscul ca ei să nu se adapteze din cauza diferenţelor culturale prea mari.

Secretarul de stat al ORA, Bogdan Panait, a declarat, ieri, că sunt cetăţeni români care şi-au manifestat interesul de a adopta copii din Haiti şi le recomandă acestora să nu facă acest lucru. Panait a explicat că nu-i încurajează în acest sens, deoarece acei copii vin dintr-o lume diferită, au mentalităţi şi tradiţii foarte diferite, ceea ce ar putea face imposibilă adaptarea lor. În plus, secretarul de stat a atras atenţia că, în cazul apariţiei unor astfel de probleme, autorităţile române nu ar putea ajuta părinţii adoptatori în privinţa consilierii, întrucât Haiti nu este semnatar al Convenţiei de la Haga. \"Nu sunt semnatari ai Convenţiei de la Haga. Au legislaţie proprie şi românii ar trebui să-i cunoacă foarte bine prevederile\", a declarat Panait. El a mai spus că nici măcar ORA nu poate furniza date despre legislaţia din Haiti privind adopţiile din acest stat, în acest sens fiind făcută o solicitare către o organizaţie internaţională. Secretarul de stat a mai spus că recomandă românilor mai degrabă să vadă în ce măsură se poate face plasamentul internaţional pe perioadă determinată, subliniind că o astfel de măsură ar putea reprezenta şi un act premergător adopţiei. Potrivit UNICEF, aproximativ două milioane de copii au fost direct sau indirect afectaţi de cutremurul de magnitudine 7 care a lovit statul Haiti la 12 ianuarie. Cel puţin 70.000 de persoane au murit, 250.000 au fost rănite şi 1,5 milioane sunt lipsite de adăpost în urma cutremurului, conform autorităţilor haitiene. SUA au anunţat, luni, că vor simplifica procedurile de adopţie pentru orfani haitieni, autorizând transferul acestora pe teritoriul american fără ca ei să aibă nevoie de un paşaport sau de toate documentele administrative furnizate de Haiti. Franţa a anunţat o măsură asemănătoare. Comitetul ONU pentru drepturile copilului a avertizat asupra riscului de răpire a unor copii sub acoperirea adopţiilor din Haiti, declarându-se \"alarmat\" de situaţia din această ţară, unde mai mult de jumătate din populaţie este formată din minori. Comitetul, \"alarmat de recentele informaţii privind jafurile şi violenţele\", a cerut \"măsuri eficiente pentru protejarea copiilor faţă de toate formele de violenţă şi exploatare, inclusiv de violenţă sexuală sau răpire sub acoperirea adopţiilor\". Mai multe ţări, printre care se numără SUA, Olanda sau Franţa, şi-au exprimat îngrijorarea pentru soarta copiilor haitieni care se aflau pe punctul de a fi adoptaţi. Olanda, care a repatriat duminică şase copii haitieni adoptaţi, a închiriat luni un avion pentru a aduce în ţară alţi 109 minori, a căror adopţie se afla în curs de desfăşurare. Printre aceştia se numără şi nouă copii care nu dispun încă de familie de adopţie. În Franţa, un grup de părinţi care aşteptau să adopte copii din Haiti şi care solicită evacuarea rapidă a acestora, a strâns deja 12.000 de semnături.