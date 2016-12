Românii, tot mai nesiguri pe locul de muncă

Siguranţa locului de muncă a devenit un paradox în zilele noastre, chiar un mit. Serviciul reprezintă, pentru cele mai multe persoane, o adevărată problemă. Este greu de obţinut, dar şi mai greu de menţinut. Vremurile în care oamenii veneau de la muncă şi îşi vedeau liniştiţi de viaţa de familie, până a doua zi, au apus de mult. Stresul şi-a făcut loc în viaţa cotidiană, iar grijile românilor au devenit tot mai multe. Dacă, până acum câţiva ani, mulţi oameni se puteau lăuda cu faptul că primul loc de muncă a fost şi singurul pe întreaga perioadă activă în câmpul muncii, în prezent, tot mai mulţi oameni cu 20 sau chiar 30 de ani experienţă sunt nevoiţi să se recalifice după ce şi-au pierdut locurile de muncă. Alţii fac diverse cursuri de calificare în timp ce sunt angajaţi pe un anumit post, tocmai din cauza faptului că nu sunt siguri pe locul actual de muncă şi nu ştiu ce îi poate aştepta pe viitor. Însă mai sunt şi persoane care urmează programe de formare profesională tocmai pentru a avea un plus în a-şi păstra funcţiile. În acest context, filiala Judeţeană a Blocului Naţional Sindical (BNS) Constanţa a implementat, în parteneriat cu Sindicatul Poşta Română Constanţa şi cu Sindicatul Liber al Navaliştilor din SNC Constanţa, proiectul „Parteneriat social pentru formarea profesională continuă”, desfăşurat în perioada 1 iunie 2011 - 31 iulie 2013. De acest program au beneficiat 112 membri ai sindicatelor amintite, ei participând la cursul de calificare pentru meseria de operator introducere validare şi prelucrare date, cerută pe piaţa muncii. „Atunci când ne-am gândit la acest proiect, am plecat de la nevoia sindicatelor de a califica şi recalifica forţa de muncă. De asemenea, am încercat să răspundem nevoilor oamenilor de a avea un loc de muncă sau de a se menţine pe piaţa forţei de muncă o perioadă cât mai lungă”, a declarat preşedintele BNS, filiala Constanţa, Vasile Oţelea. Persoanele participante la curs au dobândit competenţe noi care vin în întâmpinarea tendinţei generale de informatizare care se regăseşte din ce în ce mai mult pe piaţa muncii, indiferent de profesii şi ocupaţii. Cunoştinţe în domeniul informaticii a dobândit şi Vasilica Bucşe, care de 25 de ani lucrează ca factor poştal. Deşi recunoaşte că, la locul de muncă actual, cursul nu îi foloseşte în niciun fel, aceasta mărturiseşte că pe viitor e posibil să o ajute să obţină o promovare sau, în cazul în care ar fi concediată, să îşi găsească mai uşor de muncă. Aceeaşi părere o împărtăşeşte şi Iulian Bogdan, de 24 de ani, care lucrează de şase ani ca lăcătuş pe Şantierul Naval Constanţa. „Am învăţat foarte multe lucruri la acest curs, pe care nu aş fi reuşit să le învăţ de unul singur. Din păcate, în prezent nu mă ajută, pentru că meseria pe care o am nu are de-a face cu informatica, dar mi-aş dori ca în anii următori să îmi găsesc un alt post pe o altă funcţie, unde să lucrez pe calculator”, a spus el. Beneficiari nu au fost însă numai angajaţii, ci şi angajatorii unde cursanţii îşi desfăşoară activitatea. Aceştia se bucură de o forţă de muncă calificată, fapt ce duce la creşterea productivităţii, creşterea calitativă a activităţii şi, implicit, la creşterea cifrei de afaceri.

În ultima perioadă, tot mai mulţi salariaţi din sistemul bugetar sunt speriaţi de gândul că şi-ar putea pierde locul de muncă, mai ales în urma anunţurilor conform cărora Guvernul va concedia 60.000 de angajaţi prin restructurarea aparatului administrativ central. Însă premierul României, Victor Ponta, a ţinut să clarifice această situaţie. „Nu dăm afară zeci de mii de oameni, desfiinţăm cele 60.000 de posturi vacante, care însemnau în general mai multe posturi de conducere. Nu ne atingem nici măcar de posturile vacante din sănătate şi educaţie, însă în acest fel trecem la regula „unu la unu”. Dacă vor pleca până la finalul anului cei 2.800 din aparatul central, din toate ministerele, Secretariatul General al Guvernului, cred că e un lucru bun sau, cel puţin, pentru un politician de dreapta e un lucru bun. Noi, cei de stânga, nu suntem foarte fericiţi că mai restructurăm aparatul public”, a declarat premierul.