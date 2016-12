Românii vor construi o autostradă în Irak

Ştim cum se atribuie, în România, contractele de licitaţie firmelor străine care activează în domeniul construcţiilor de drumuri, scandalul Autostrăzii Soarelui via Coridorul IV pan-european nemaiconstituind pentru nimeni nicio surpriză. Surpriza vine însă de la o firmă românească, care, îndeplinind condiţiile draconice din străinătate, va construi o autostradă în Irak. Firma de construcţii Romstrade a obţinut un contract pentru realizarea unui tronson de autostradă în Kurdistanul irakian. Reprezentanţii societăţii susţin că nu au primit niciun fel de ajutor din partea autorităţilor române, câştigarea contractului fiind doar rodul performanţelor pe care le-a dovedit firma. Deşi Irakul se confruntă cu multe dificultăţi, procedurile de licitaţie sunt mult mai simple decât la noi. \"Procedurile în Irak sunt mai rapide, mai eficiente. Timpul de alocare a proiectului este mult mai scurt decât în România. Nu sunt tergiversări şi se aplică alte criterii. Nu întotdeauna primează preţul cel mai mic. Se face un punctaj în care are greutate foarte mare experienţa companiei, soluţiile tehnice şi calitatea materialului\", a declarat Gheorghe Răcaru, director de strategie Romstrade. Este vorba despre un tronson de 35 kilometri, dar pentru constructorul român miza este mult mai mare. Este o zonă aflată sub atent control, iar contractele sunt încheiate cu transparenţă totală. De asemenea, contestaţiile beneficiază de soluţionări rapide. Arătând că doreşte cu adevărat rezolvarea problemelor legate de infrastructură, autorităţile irakiene au pus la punct proceduri rapide, dar şi o legislaţie ce prevede scutirea de taxe timp de zece ani a firmelor care investesc în ţară. România are în prezent puţin peste 300 de km de autostradă. Aproximativ 200 dintre aceştia au fost construiţi după 1990, în mare, prin contracte cu firme din străinătate. Asta înseamnă că, în medie, am construit 10 km de autostradă pe an. Pentru a ajunge la pragul de 1.000 de km am mai avea aşadar nevoie de cel puţin 70 de ani.