Românii vor cumpăra şapte milioane de cozonaci

Fabricile de panificaţie vor livra de Crăciun peste şapte milioane de cozonaci, cu 5% mai mult decât anul trecut, iar preţul mediu de vânzare este 15 lei, a declarat preşedintele asociaţiei din domeniul panificaţiei Rompan, Aurel Popescu. „Pentru sărbătorile de iarnă, industria de panificaţie din România va produce peste şapte milioane de cozonaci, cu 5% mai mult decât anul trecut. În mod obişnuit, într-o lună se produc în România cam 7-800.000 de cozonaci”, a mai spus Popescu. El a adăugat că preţul mediu al unui cozonac este 15 lei (3,2 euro), ceea ce înseamnă că brutarii se aşteaptă la încasări de Crăciun de peste 22 de milioane de euro. Potrivit lui Popescu, şi de Paşte s-au vândut aproximativ şapte milioane de cozonaci. Astfel, vânzările pentru întregul an vor depăşi 21 de milioane de bucăţi, respectiv aproximativ un cozonac de persoană pe an. Din datele Rompan, importurile de Crăciun sunt mici, de aproximativ 200.000 de bucăţi, şi provin din ţări precum Spania, Italia, Franţa sau Belgia. „Preţurile cozonacilor nu cresc de Crăciun comparativ cu perioada similară a anului trecut. Nu putem creşte preţul nici la pâine, deşi ar fi necesar, pentru că în acest an grâul s-a scumpit cu 70%, iar făina cu 50%”, a adăugat Popescu.