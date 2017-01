Românii vor mai multe credite ipotecare

Cererea de credite ipotecare s-a impulsionat în ultimele două luni, după ce începutul anului a fost marcat de o temperare a ritmului de creştere a solicitărilor, a declarat, ieri, într-un seminar, preşedintele Alpha Bank, Sergiu Oprescu. “La începutul anului a avut loc o temperare a cererii, de fapt o amînare a deciziei de angajare a unui credit pentru achiziţia unei locuinţe. În ultimele două luni se constată o creştere a cererii, ceea ce ar putea marca un interval de timp în care revine încrederea potenţialilor clienţi. Creşterile nu sînt la nivelul de anul trecut, dar vedem o cerere mai educată şi mai calificată\", a afirmat Oprescu. El a precizat că şi în ceea ce priveşte finanţările corporatiste, creditele au înregistrat un ritm de creştere mai redus în acest an. Potrivit datelor Alpha Bank, valoarea creditelor ipotecare la sfîrşitul primei jumătăţi a anului a ajuns la 8,3 miliarde de euro.

Criza internaţională a evitat supraîncălzirea pieţei creditelor ipotecare din România

Preşedintele Alpha Bank, Sergiu Oprescu, a mai declarat ieri că o supraîncălzire în domeniul creditelor ipotecare din România a fost evitată de criza financiară de pe piaţa internaţională. “Dacă nu era această criză, băncile, în fuga lor după cote de piaţă, ar fi depăşit cotele normale ale creditării în următorul an sau un an şi jumătate. Am fi avut probabil şi grad de 100% de acoperire a investiţiilor din credite ipotecare”, a spus Oprescu. El a menţionat că turbulenţele din Statele Unite ale Americii şi Europa au temperat entuziasmul finanţatorilor şi al dezvoltatorilor. “A fost un duş rece şi pentru dezvoltatori, dar şi pentru sistemul financiar. De asemenea, criza a temperat investiţiile de portofoliu ale investitorilor care au venit să cumpere apartamente cu scara blocului. Acest tip de investitori speculativi a fost cel mai senzitiv la criza de pe piaţa externă”, a mai spus Oprescu.