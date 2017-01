Românii vor putea să cotizeze la pensiile private obligatorii şi facultative

“Românii ar putea să înceapă să cotizeze la fondurile de pensii private facultative în cîteva luni, în timp ce pensiile private obligatorii vor începe să funcţioneze la sfîrşitul anului 2007”, a declarat, ieri, preşedintele Casei Naţionale de Pensii (CNPAS), Mihai Şeitan. Potrivit lui Şeitan, în cazul sistemului facultativ, “este o chestiune de cîteva luni, două, trei, pînă cînd primii români vor putea să contribuie. Există legislaţia în vigoare, există normele de aplicare, acum se fac primele autorizări pentru firmele care vor înfiinţa fonduri de administrare a pensiilor facultative”, a spus Şeitan. Persoanele interesate de pensiile facultative vor putea să contribuie, singuri sau împreună cu angajatorul, cu o sumă la alegere, dar nu mai mare de 15% din salariu. Pentru crearea fondurilor de pensii obligatorii va fi nevoie de mai mult timp pentru că legea abia a fost promulgată, după care Comisia de Supraveghere trebuie să facă normele şi trebuie să se înfiinţeze şi să se autorizeze firmele care vor administra fondurile.

“Acest sistem va fi obligatoriu pentru persoanele sub 35 de ani, dar acestea nu vor plăti nimic în plus din salariu. Cotizaţia va fi luată din cei 9,5% care se plătesc în prezent la sistemul de asigurări sociale. La început se vor lua două procente, urmînd să se ajungă la 6% în următorii ani. Asta nu înseamnă că bugetul asigurărilor sociale va avea de suferit. Pentru deficitul creat, Ministerul de Finanţe va contribui de la bugetul de stat. În primul an, preconizăm un deficit în bugetul public de asigurări sociale de 0,16% din PIB, urmînd ca pînă în 2013 acesta să ajungă la 1% din PIB”, a completat preşedintele CNPAS. Avantajul pe care îl vor avea beneficiarii celor două sisteme de pensii private va fi acela că la ieşirea la pensie, aceştia vor avea în cont atît banii pe care i-au depus de-a lungul vieţii, cît şi cei care au rezultat din investirea acestora. “După estimările noastre, după 25 de ani de contribuţie, banii depuşi în fond se vor dubla prin investiţie. Astfel, oamenii vor avea la dispoziţie o sumă de două ori mai mare decît cea depusă, care, însă, va fi distribuită eşalonat pe toată durata vieţii”, a precizat Şeitan. Preşedintele CNPAS îi sfătuieşte pe oameni să fie receptivi la cele două sisteme şi să nu se teamă de eventuale fraude. “Este practic imposibil să se facă ilegalităţi cu aceste fonduri, în primul rînd pentru că firmele vor fi atent monitorizate de o comisie specială, dar şi pentru că vor fi firme importante din Europa, care au experienţă de ani de zile în administrare de fonduri de pensii private şi care nu vor veni în România să facă ilegalităţi. Avem deja semnale că peste 20 de astfel de firme din Europa vor să intre pe piaţa românească”, a încheiat Şeitan.