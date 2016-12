Romanţe pentru FMI

Actualul ministru al Finanţelor, domnul Vlădescu în vigoare, şi-a tras pe post de consilieri câţiva “urechişti”, lansând, într-o nouă versiune liberală, politica la caterincă. Dintre toate personajele racolate în Guvern, ca să facă figuraţie pe lângă gaşca pedelistă a lui Boc, domnul Vlădescu emană de departe un parfum suav de şmecherie ieftină. De altfel, din câte îmi amintesc, numirea sa la şefia Finanţelor a stârnit multă rumoare şi chicote vesele la momentul respectiv, fiind catalogat de unii specialişti şi analişti ca fiind un “ urechist” în branşă. Se pare că domnia sa a ţinut să-şi alcătuiască echipa de consilieri pe măsura aspiraţiilor sale maneliste, chiar dacă Finanţele reprezintă un minister care ar trebui să mustească de profesionişti şi de competenţă. Poate că domnul Sebastian Vlădescu vrea să ne facă tranziţia peste criză mai uşoară. Sigur, domnul Dan Bittman SRL nu a fost adus în guvernul vesel al domnului Boc pentru a compune ode şi imnuri dedicate taxelor şi impozitelor la zi. Nu este nevoie, pentru că genul abordat în prezent se rezumă la cântece de jale şi bocete inspirate din realitatea cruntă a României. Ţi-am luat un inel şi acum te văd fără el…Ştim cu toţii acest şlagăr interpretat de Dan Bittman. De data aceasta însă, sub conducerea înţeleaptă a premierului Boc, finalul este de-a dreptul trist. Inelul de logodnă nu a dispărut pur şi simplu, ci a fost vândut la talcioc de un cadru didactic disponibilizat. Eventual, ţinând cont de cerinţele societăţii noastre multilateral dezvoltate, pentru o pâine! Domnul Bittman va asigura partea romantică a prestaţiei lamentabile a finanţiştilor noştri. S-ar putea să compună romanţe pentru cei de la FMI… Din câte înţeleg, într-un viitor apropiat, domnia sa trebuie să asigure legătura directă dintre ministrul Vlădescu şi masele largi populare de la noi. De cealaltă parte a baricadei, Gheorghe Andrei, un alt “ urechist” în probleme de finanţe, e pus să susţină, evident, tot printr-o caterincă de doi lei, moralul cetăţenilor oropsiţi. Într-un fel, el este “ naşul” lui Emil Boc în materie de căzături de la distanţă şi de tumbe pe scări. Prin demersurile făcute în ultima vreme, ministrul Finanţelor a consolidat pătura manelistă a Guvernului Boc. Aşteptăm cu interes deschiderea unor noi cercuri guvernamentale de pian şi canto. Din informaţiile pe care le deţin, Elena Udrea urmează cu perseverenţă cursurile primare de vocalize. După ce i-au dispărut nodurile din gât din campania electorală, a început să ridice vocea pe teme confuze şi nedesecrizate. În ultima vreme, este din ce în ce mai greu de întrerupt, fiind luată adeseori de valul creaţiei personale. Cu siguranţă, sub spectrul prefacerilor maneliste de la noi, vor fi selecţionaţi şi alţi consilieri celebri, principala condiţie fiind ca ei să nu aibă nicio tangenţă cu obiectul de activitate al principalelor ministere. Domnul Boc, din câte am înţeles, caută un scamator specializat în scoaterea iepuraşilor din joben. Vlădescu mai vrea doi trombonişti. Videanu visează la un sfarmă marmură. Berceanu contează pe penele de pe partea dorsală a lui Mircea Badea, pentru că nu are cu ce să se bată de muscă. Elena Udrea aşteaptă un specialist în mopuri şi andrele. Fiind vorba de o situaţie de criză, s-ar putea să conteze şi prestaţia unui rapsod care să ştie cum să fluiere a pagubă. Blaga a deschis prima şcoală pentru dresarea buldogilor. Ministrul Sănătăţii ar trebui să scoată pe piaţă primul vaccin contra prostiei şi imbecilităţii. Până nu este prea târziu…