Românul - mai sărac decât europenii, dar mai european decât ei

Tare curios aș fi să știu ce „români“ au intervievat cei de la Comisia Europeană pentru realizarea ultimului sondaj „Eurobarometru“, publicat vineri. Nu de alta, dar răspunsurile sunt de-a dreptul isterice. Spre exemplu, „85% dintre români au o părere proastă despre starea economiei naționale, în schimb 75% sunt optimiști în legătură cu viitorul UE, deși 57% apreciază că vocea lor nu contează în spațiul comunitar“. Acum, evident că nu duduie economia noastră, ca să folosim un termen atât de... portocaliu, dar să fii convins că o Uniune Europeană atât de dependentă de mama Rusie are un viitor luminos e ciudat rău. Pe de altă parte, înțeleg că 43% dintre români chiar cred că au un cuvânt de spus. La ce reprezentare am avut în ultimii cinci ani la Parlamentul European... no comment. Studiul mai relevă și preocupările românilor obișnuiți - 26% se gândesc intens la situația economică, alți 22% au pe cap problema șomajului, în vreme ce 18% nu pot dormi de grija inflației. Ceilalți 34% se gândesc la nunta lui Pepe și, foarte probabil, la Simona Halep. La fel de interesant este că șase din zece români sunt mulțumiți de standardul de viață din țară (probabil pentru că au fost niciodată în străinătate). Suntem departe, însă, de suedezi (97%), danezi (96%) și olandezi (94%). Mai rău decât aici pare să fie în Bulgaria (65%), Ungaria (55%) și Grecia (55%). Cireașa de pe „Eurobarometru“ este ultima întrebare - Vă simțiți europeni? Peste 60% dintre români au spus „Da“ (de la prețurile europene pe care le plătim aici, garantat. Doar nu de la salarii...). Circa 38% au spus „Nu“, iar 2% n-au zis nimic (un răspuns de bun simț, de altfel). Cei mai europeni se simt maltezii (87%), luxemburghezii (85%) și finlandezii (79%). Nordicii nu se simt europeni mai deloc, pentru că sunt bogați și au siguranța secolului de mâine.