Românul bea de stinge bugetul statului

10:30:20 / 30 Decembrie 2014

Prostia e indistructibila,perena.

De cand exista economie pe planeta asta,fiscalizarile mari au dus la dezvoltarea contrabandei. In toate timpurile au fost repetate aceleasi greseli din poruncile cretinilor sau ale unora,banditi de altfel indiferent de cum isi zic ei in societate, care-si doreau monopolul castigurilor pe o anume nisa de produse. O economie libera se face prin concurenta nu prin obstructionari dirijate de niste prostovani in domeniu,indeobste politicieni ajunsi prin vot, nu prin inalte studii insotite de un IQ respectabil.