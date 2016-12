„Românul care nu vrea bani e mincinos sau ipocrit“

Doi din trei români au datorii, iar în jumătate din cazuri, datoria depăşeşte 5.000 lei - iată concluzia unui studiu realizat în România şi Polonia de recuperatorul de creanţe Kruk. Cercetarea mai relevă că circa 50% dintre români sunt pesimişti în privinţa situaţiei materiale, indiferent de generaţia din care fac parte. „Cât despre atitudinea faţă de bani, 41% dintre români declară că aceştia contează, dar numai cât să aibă un trai decent, iar 21% spun că e bine să ai cât mai mulţi cu putinţă. Ei apreciază că cine nu recunoaşte asta minte sau este ipocrit. Ba mai mult, peste 33% dintre respondenţi admit că îşi doresc să aibă mai mulţi bani decât în prezent“, notează cei de la Kruk. Studiul Kruk nu se mulţumeşte însă doar cu cifre, ci trece de suprafaţă, ajungând la... sentimente: „Pe segmente de vârstă, persoanele de peste 55 de ani resimt cele mai multe emoţii negative. Astfel, în faţa unei datorii, aproape jumătate dintre ei s-ar simţi frustraţi, ruşinaţi şi ar avea o stare de neajutorare şi de anxietate. În schimb, doar un sfert dintre românii sub 55 de ani ar trece prin stările enumerate mai sus dacă s-ar afla într-o situaţie similară“. În schimb, scăparea de datorii i-ar determina pe români să se simtă eliberaţi de presiune (75% - sub 55 de ani; 80% - peste 55 de ani). De remarcat faptul că, odată scăpaţi de datorii, persoanele sub 55 de ani s-ar simţi mult mai puţin obosite (35%) comparativ cu cele de peste 55 de ani (23%). Concluziile sunt simple - 1) cei care spun că banii n-aduc fericirea nu ştiu unde să meargă la shopping şi 2) nu faceţi glume proaste cu doi din trei români, căci e o şansă de 50% să fie frustraţi, ruşinaţi şi/sau încordaţi.