Românul care se vinde pe eBay

Un român din Coventry care a rămas fără loc de muncă s-a pus la vânzare pe eBay, pentru a îşi putea câştiga existenţa. Povestea a afost relatată de publicaţia „Coventry Telegraph” în ediţia electronică. În vârstă de 25 de ani, Alex Bălaşa a plecat în Marea Britanie în luna octombrie, cu scopul de a începe o nouă viaţă. Soţia sa însă l-a părăsit, luându-i toate economiile. „La începutul acestui an nu aveam nimic, nu aveam unde să stau, nu aveam slujbă, bani sau venit. Am venit în Coventry pentru a începe o nouă viaţă şi m-am străduit. După câteva luni grele, acum încerc să îmi refac viaţa şi mă promovez oriunde pot, spre exemplu eBay. Este riscant dar îmi place să îmi asum riscuri. Oamenii mă pot cumpăra pentru o zi, o săptămână sau o lună, nu contează pentru mine. Vreau doar să fac ceva cu viaţa mea”, a declarat tânărul, care este şi absolvent de studii superioare. Preţul pe care el îl cere pe pagina de Internet este de 60 de lire sterline, circa 70 de euro, pentru opt ore pe zi.

Pe pagina sa se poate citi o listă de aptitudini personale precum şi un mesaj pentru utilizatori: „Cumpără-mă şi foloseşte-mă... Merg oriunde în Marea Britanie”. „Când eram tânăr, am cheltuit bani pe studii în loc să mă joc afară cu prietenii mei. Am învăţat şi acum sunt pregătit să fac multe lucruri. Nu pot aştepta să se întâmple ceva, aşa că mă promovez pe eBay şi încerc să găsesc metode să câştig bani şi să am un venit lunar stabil. Vreau doar să muncesc”, a mai povestit Alex Bălaşa.