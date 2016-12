Românul consumă, România crește

Consumul intern înregistrează în România cel mai mare avans începând cu 2008 şi reprezintă principalul vector de creştere a PIB, potrivit barometrului Ernst & Young (EY) Eurozone Forecast. „Performanţa economică a României în primul trimestru al acestui an a fost peste aşteptări (plus 4,2%). Deşi este puţin probabil ca ritmul să fie susţinut până în decembrie, perspectivele pentru 2015 rămân destul de optimiste. Consumul intern a crescut ca înainte de criză (plus 2,6%, de la un trimestru la altul). Tendinţa clar ascendentă ilustrează încrederea mai mare a populaţiei în economie şi creşterea nivelurilor reale ale salariilor. Ne aşteptăm și la un avans al investiţiilor, deși evoluția acestui indicator depinde și de ce se întâmplă în zona euro“, notează cei de la EY.