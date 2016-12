Romanul "Curgeţi, lacrimile mele, zise poliţistul", de Philip K. Dick, care a primit în 1975 premiul Campbell Memorial, apare pentru prima dată tradus în limba română, în seria de autor de la editura Nemira. Philip K. Dick a fost printre primii scriitori de literatură SF publicaţi de editura Nemira în colecţia "Nautilus", această serie de autor bucurându-se de numeroase editări şi reeditări, în format "hardcover" (carte cu copertă groasă) şi "paperback" (carte broşată), informează un comunicat remis presei.

Cartea spune povestea lui Jason Taverner, realizator al unei foarte populare emisiuni de televiziune, care se trezeşte într-o bună zi că nimeni, nici măcar baza de date a guvernului totalitar, nu ştie cine este. Într-o societate în care lipsa identificării este o infracţiune, nu are de ales. Trebuie să pornească într-o cursă nebună, în care întâlneşte poliţişti necuraţi şi traficanţi de droguri experimentale. Oare ei ştiu mai mult decât arată? Oare cum poate dispărea identitatea unui om peste noapte?

Mare parte a ficţiunilor autorului american au loc în California, iar Philip K. Dick a folosit idei din cabalism, budism, gnosticism şi taoism, dar a utilizat, în acelaşi timp, elementele science-fiction clasice, de tipul roboţilor, navelor spaţiale, extratereştrilor şi fenomenelor de tip extrasenzorial. În decursul vieţii, scriitorul a fost privit cu respect de fanii SF şi de colegii de breaslă, deşi n-a ajuns niciodată să egaleze vânzările celor mai populari scriitori science-fiction americani ai epocii.

Acum, însă, romanele lui au intrat în cultura pop prin ecranizările canonice precum "Vânătorul de recompense / Blade Runner" (după "Visează androizii oi electrice?", Nemira 2014) şi "Viziuni întunecate / A Scanner Darkly" (după "Substanţa M", Nemira 2014).

Philip K. Dick s-a născut pe 16 decembrie 1928, în Chicago. La începutul anilor 1950, a început să scrie texte science-fiction, iar în 1952 şi-a publicat prima povestire, în revista „Planet Stories“. Cu ajutorul lui Anthony Boucher, editor şi mentor, a început să publice povestiri într-un ritm susţinut. Între 1955 şi 1970 a scris, în medie, două romane pe an şi a publicat peste o sută de povestiri în reviste ca „Galaxy“, „Amazing“, „Fantasy and Science Fiction“ şi „Worlds of If“. Philip K. Dick a fost recompensat cu premiul Hugo, în 1963, pentru romanul "Omul din castelul înalt", premiul John W. Campbell Memorial, în 1975, pentru "Curgeţi, lacrimile mele, zise poliţistul", premiul British SF, în 1979, pentru "Substanţa M", şi premiul Kurd Laßwitz (Germania), în 1985, pentru "Valis".