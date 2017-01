Românul de pe cargoul „Eleni P”, eliberat

Un cargou grec sub pavilion liberian, capturat în Golful Aden la 12 mai şi la bordul căruia se află şi un român, a fost \"eliberat de sub controlul piraţilor\" sâmbătă, a anunţat forţa navală europeană Atalanta. Cargoul “Eleni P” a fost \"eliberat de sub controlul piraţilor la 11 decembrie\", a afirmat Atalanta, neprecizând însă circumstanţele acestei eliberări. Nava “Eleni P” a fost \"abordată de circa zece piraţi la bordul unor vedete rapide\", anunţase la 12 mai Markos Vassilikos, directorul societăţii Eurobulk LTD, proprietarul cargoului, cu sediul la Atena. Atacul s-a desfăşurat la circa 250 de mile marine est de coasta sultanatului Oman. Cargoul se deplasa atunci spre India, potrivit Atalanta, care a precizat că echipajul este format din 23 de persoane, dintre care 19 filipinezi, doi greci, un român şi un ucrainean. Nava a fost dusă de piraţi, după capturare, în largul Somaliei. Surse maritime au declarat că au avut loc negocieri privind o răscumpărare, dar nu este clar dacă a fost plătită una. Piraţii somalezi obţin anual zeci de milioane de dolari din răscumpărările primite pe navele pe care le capturează în Oceanul Indian şi Golful Aden, în pofida eforturilor de a pune capăt acestor atacuri. În 2009, piraţii somalezi ar fi reuşit să primească răscumpărări de 60 de milioane de dolari pentru navele şi marinarii străini capturaţi.