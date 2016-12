Românul din Burkina Faso, răpit de un presupus membru Al-Qaida apropiat al fostului preşedinte

Cetăţeanul român dispărut în Burkina Faso a fost răpit probabil de o grupare tuaregă condusă de un apropiat al fostului preşedinte Blaise Compaoré şi afiliată organizaţiei teroriste Al-Qaida în Maghrebul Islamic, afirmă un politician local, Etienne Traore, citat de cotidianul Le Pays. Întrebat, într-un interviu acordat cotidianului local Le Pays, ce părere are despre răpirea unui cetăţean român pe 4 aprilie, Etienne Traore, preşedintele interimar al Partidului pentru Democraţie şi Socialism / Partidul Constructorilor (PDS/Metba) din Burkina Faso, a declarat: "Cred că vor urma şi alte răpiri. Îl suspectez pe Moustafa Ould Chafi, care dispune de reţele tuarege, că încearcă să destabilizeze situaţia din Burkina Faso pentru a-i face pe plac prietenului său, (fostul preşedinte) Blaise Compaoré, care mizează acum pe o politică a stigmatizării". "Blaise Compaoré are atât de multă ură încât nu poate sta în Coasta de Fildeş urmărind cum este guvernată ţara lui fără el. Nu poate suporta faptul că foştii săi colaboratori i-au luat locul. Am fi prea naivi să credem că acest domn stă liniştit acolo. Are în mână două pârghii: cea a destabilizării sociale şi a destabilizării militare", adaugă Etienne Traore. Moustafa Ould Chafi este un disident din Mauritania considerat insurgent şi acuzat că ar fi un membru influent al organizaţiei teroriste Al-Qaida Maghrebul Islamic (AQMI). Unul dintre principalii adversari ai preşedintelui mauritan Mohamed Ould Abdel Aziz, Moustapha Ould Chafi s-a implicat cu succes, în ultimii ani, în eliberarea unor occidentali răpiţi de AQMI. Controversatul disident mauritan este un apropiat al lui Blaise Compaoré, fostul preşedinte din Burkina Faso înlăturat de la putere în octombrie 2014, după proteste violente, şi refugiat în Coasta de Fildeş. Persoane înarmate au răpit, pe 4 aprilie, un cetăţean român, la o mină de mangan din Burkina Faso. Agentul de securitate român a fost răpit de cinci persoane înarmate care au atacat un convoi aflat în misiune de patrulare în apropierea minei de mangan din Tambao.