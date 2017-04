Românul mănâncă pește doar de nevoie... religioasă

Românii consumă anual în jur de șase kilograme de pește, de aproape patru ori mai puțin decât media Uniunii Europene, însă în zilele cu dezlegare, cum este și duminica Floriilor, consumul aproape se dublează, spune președintele Asociației Procesatorilor, Importatorilor, Distribuitorilor și Comercianților de Pește din România (Ro-Fish), Marian Cuzdrioreanu - „Românii sunt un popor evlavios și țin cont de dezlegările la pește pentru că țin postul în proporție destul de mare și, bineînțeles, în aceste zile crește și consumul. Înainte de 1989, în România se consumau anual între opt și zece kilograme de pește pe cap de locuitor, dar aveam o flotă de pescuit, iar produsul era mult mai accesibil ca preț“. Comparativ, în Bulgaria și Ungaria se consumă 2,5 kilograme de pește pe an, jumătate față de nivelul din România; la polul opus, în Portugalia se consumă 76 kilograme pe an! Media UE ajunge la 22,5 kilograme. În Europa, Islanda e campioană, cu 90 kilograme pe cap de locuitor pe an, iar la nivel mondial, Japonia deține supremația, cu peste 130 kilograme. „Din păcate, Marea Neagră nu este bogată în pește și fructe de mare, din cauza conținutului mare de sulf, iar România, aș spune, este dezavantajată pentru că zona de pescuit este foarte departe în larg. Noi avem litoralul, care este OK pentru turism, dar nu și pentru pescuit, comparativ cu cel al Bulgariei sau al Turciei“, mai spune Cuzdrioreanu. Astfel, din producția internă, România abia dacă acoperă 18% din consum. Suprafața piscicolă a țării este de 80.000 - 100.000 hectare.