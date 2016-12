Romanul „The Shock of the Fall”, Cartea Anului 2013

Scriitorul Nathan Filer a câştigat unul dintre cele mai prestigioase premii literare acordate în Marea Britanie, Premiul Costa pentru Cartea Anului pe 2013, pentru „The Shock of the Fall”, volumul său de debut, care tratează tema pierderii şi a bolilor mintale. Cartea prezintă viaţa lui Matthew Holmes, un tânăr de 19 ani care este bântuit de faptul că a fost martorul morţii fratelui său, într-un camping de vacanţă din Dorset. Preşedintele juriului, scriitoarea Rose Tremain, a declarat că autorul, un scriitor de 32 de ani, profesor la Universitatea Bath Spa şi fost asistent medical specializat în boli mintale, a dat dovadă de „o uimitoare siguranţă” pentru un roman de debut. „Nu este un roman doar despre schizofrenie, ci şi unul despre durerea pierderii cuiva”, a spus aceasta.

Premiul Costa a fost acordat într-o ceremonie la Londra. Pentru acelaşi premiu au concurat scriitoarea de bestselleruri Kate Atkinson, al cărei roman „Life After Life” era considerat favorit, Lucy Hughes-Hallett cu „The Pike”, Michael Symmons Roberts cu romanul „Drysalter” şi Chris Riddell cu „Goth Girl And The Ghost Of A Mouse”. Volumul „The Shock of the Fall” este al cincilea roman de debut care câştigă Premiul Costa pentru Cartea Anului. În 2013, premiul a fost câştigat de scriitoarea britanică Hilary Mantel, cu „Bring Up the Bodies”, un volum istoric despre viaţa lui Thomas Cromwell la curtea regelui Henry al VIII-lea.

Premiile Costa, care se acordă pentru cinci categorii de opere literare, recompensează volumele publicate în anul precedent, scrise de autori care locuiesc în Marea Britanie şi în Irlanda. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte un cec de 5.000 de lire sterline, circa 6.168 euro, iar câştigătorul Premiului Costa pentru Cartea Anului este recompensat cu 30.000 de lire sterline , circa 37.000 euro. Prestigioasele Premii Costa au fost cunoscute până în 2006 drept Premiile Whitbread. Numele distincţiilor, create în 1971, a fost schimbat în 2007, pentru că Societatea Whitbread, activă în domeniul hotelier, a decis să se retragă din poziţia de sponsor. În prezent, premiile sunt sponsorizate de Costa Coffee, o filială a Whitbread.